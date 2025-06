Oxford United en Blackburn Rovers melden zich voor aanvoerder in de Eredivisie

Brian De Keersmaecker mag dromen van een transfer naar Engeland. De Telegraaf meldt vrijdagochtend namelijk dat de 25-jarige aanvoerder van Heracles Almelo in de belangstelling staat van Oxford United en Blackburn Rovers, die allebei uitkomen in de Championship. De Engelsen hebben zich al in Almelo gemeld.

Heracles ging in januari nog voor een transfer naar FC Midtjylland liggen. Deze zomer is een vertrek van de captain wél bespreekbaar.

De Keersmaecker speelt sinds de zomer van 2023 voor Heracles, dat hem destijds voor 400.000 euro overnam van FC Eindhoven. De Belg groeide in zijn eerste seizoen direct uit tot een vaste waarde.

De Keersmaecker droeg deze campagne de aanvoerdersband bij de Almeloërs en speelde 36 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor vijf treffers en vier assists. De teller staat in totaal op zeventig officiële wedstrijden namens Heracles.

Blackburn liep dit seizoen net de play-offs om promotie mis. De club kwam twee punten tekort en eindigde als zevende. Oxford eindigde op de zeventiende plaats, vier punten boven de degradatiestreep.

De Keersmaecker kan bij Blackburn de teamgenoot worden van Sondre Tronstad, die eerder bij Vitesse actief was. Bij Oxford spelen Hidde ter Avest en Ole Romeny.