Owen Wijndal verbaasd over uitspraken Heitinga: ‘Heeft hij dat gezegd?’

Zondag, 7 mei 2023 om 00:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:10

Owen Wijndal heeft na afloop van het duel tussen Ajax en AZ (0-0) verbaasd gereageerd op de uitspraken van John Heitinga. De trainer van de Amsterdammers stelde voorafgaand aan het treffen met de Alkmaarders dat hij Jorrel Hato beter vindt dan Wijndal. Laatstgenoemde is zijn basisplaats al enige tijd kwijt en moest ook tegen AZ genoegen nemen met een invalbeurt.

Ajax overtuigde zaterdagavond niet in de eigen Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers kregen via met name Brian Brobbey wel kansen om te scoren, al kwam AZ in de tweede helft ook zeer dicht bij een goal in de persoon van Mayckel Lahdo, die zijn inzet via de binnenkant van de paal uit de doelmond zag rollen. Voetballend was het bij Ajax niet zoals men op de tribunes hoopte. "Het was nog niet top", beaamt Wijndal in gesprek met ESPN-verslaggever Milan van Dongen. "Maar als je de kansen wel maakt, is het waarschijnlijk veel makkelijker voetballen. Maar dat laten we in de tweede helft na."

Wijndal zelf maakte wel een goede indruk, vindt Van Dongen. "Waar was die Wijndal de afgelopen maanden?", vraagt de verslaggever zich dan ook af. "Op de bank toch?", reageert de linksback gevat. Van Dongen vindt dat Wijndal 'hoort te spelen'. "Ja, dat vind ik zelf ook", reageert Wijndal. "Maar de trainer maakt soms andere keuzes. Dan is het aan mij om te laten zien dat ik wil spelen en in de basis hoor. Ik denk dat het vandaag wel aardig goed ging. Alleen ja, dat is geen garantie voor volgende week", weet Wijndal.

Heitinga gaf voor de wedstrijd tegen AZ aan dat hij Hato momenteel beter vindt. "In de ontwikkeling van Hato zit heel veel progressie. Wijndal moet een reactie geven", zo liet hij weten bij ESPN. Geconfronteerd met de woorden van Heitinga dat hij Hato beter vindt dan Wijndal, reageert laatstgenoemde verbaasd. "Heeft hij dat gezegd? Het is aan mij om het te laten zien en denk dat ik daar vandaag mee ben begonnen. Ik ben hartstikke blij dat ik hier mag spelen. Dit is de grootste en beste club van Nederland. Natuurlijk had ik het me iets anders voorgesteld toen ik hier kwam, dus dat is wat minder, maar ik ben nog hartstikke blij dat ik hier speel." Voor Ajax rest de komende weken de strijd om plek drie met AZ.