Overvolle vakken bij Europa League-finale: filmpje toont hoe fans binnenkwamen

Woensdag, 31 mei 2023 om 22:44 • Laatste update: 23:01

De Puskás Aréna beschikt woensdagavond niet over genoeg stoeltjes om alle aanwezige supporters bij de Europa League-finale tussen Sevilla en AS Roma van een zitplaats te voorzien. Er werden 67.215 tickets verkocht, precies het aantal stoeltjes in het Hongaarse stadion, maar supporters konden via een vrij simpele sluiproute ook zonder toegangsbewijs binnenkomen.

Op een filmpje dat rondgaat op social media is te zien hoe fans van AS Roma zich naar binnen wurmen bij de toegangspoorten. Voor elk gescand ticket persen twee supporters zich tegelijk door de draaideur. Het personeel kijkt toe zonder actie te ondernemen. Tijdens de wedstrijd is in het stadion te zien hoe supporters ook op de trappen van de Puskás Aréna gaan zitten. Dat is om veiligheidsredenen ten strengste verboden door de UEFA, die thuisspelende clubs gedurende het seizoen daarvoor aan de lopende band boetes oplegt.