Overmars wilde terugkeren bij Ajax, maar voldeed al snel niet aan voorwaarde

Woensdag, 15 november 2023 om 20:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:30

Marc Overmars heeft vlak na zijn vertrek bij Ajax gevraagd of een terugkeer bij de club tot de mogelijkheden behoorde, zo weet Het Parool naar aanleiding van het boek van Menno de Galan: Ajax in Crisis. Overmars voldeed echter al snel niet meer aan een van de voorwaarden voor een mogelijke terugkeer.

Overmars moest gedwongen bij Ajax vertrekken, wegens het versturen van seksueel getinte en grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega's. Enkele weken na zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA vroeg Overmars aan toenmalig RvC-voorzitter Leen Meijaard of een terugkeer bij Ajax tot de mogelijkheden behoorde. Meijaard gaf aan dat niet uit te sluiten. Hij stelde daarbij wel meerdere voorwaardes. Nummer één was dat hij een tijd onder de radar zou gaan.

De tweede voorwaarde was dat Overmars in therapie zou gaan. Wanneer hij dat succesvol zou hebben doorlopen, zou hij nogmaals diep door het stof moeten gaan. Dat in de hoop voor Overmars dat de vrouwen die bij Ajax werkzaam zijn dat zouden accepteren. Daar kwam het uiteindelijk niet van. Overmars ging in therapie, maar hield het slechts twee sessies vol. Daarna stopte hij 'omdat dat niets voor hem was'.

Amper twee maanden later trad Overmars in dienst bij Royal Antwerp, waar hij aan de slag ging als technisch directeur. De Galan weet dat die overstap bij Ajax wordt gezien als 'een klap in het gezicht van de directie en 'een trap na aan de vrouwen'.

Start van de chaos bij Ajax

Na het vertrek van Overmars ging het bij Ajax op bestuurlijk vlak al snel bergafwaarts. Zo moest Edwin van der Sar plots zelfstandig opereren, wat de toenmalig algemeen directeur zwaar viel. Bij afwezigheid van Overmars overlegde Van der Sar nagenoeg alles met Meijaard. Naast zijn rol als toezichthoudend commissaris van Ajax was hij daardoor ook volop actief in de directie van de club.

De Galan acht het verder aannemelijk dat Van der Sar de komst van Alex Kroes in eerste instantie tegenhield. Kroes is de nieuwe algemeen directeur van Ajax, maar mag vermoedelijk pas op 15 maart in dienst treden in Amsterdam wegens het concurrentiebeding in zijn contract met AZ. Twee zomers geleden hield Van der Sar de aanstelling tegen, omdat hij zich zelf wilde bemoeien met het technische gedeelte. De transferzomer van Ajax viel uiteindelijk zeer tegen.

Op 30 mei dit jaar liet Van der Sar weten te stoppen bij Ajax, omdat hij 'op' was. Een directe opvolger kon nog niet worden aangesteld. Jan van Halst trad uiteindelijk op als interim-algemeen directeur, maar ook hij kon niet voorkomen dat afgelopen zomer nóg desastreuzer verliep voor Ajax dan een jaar daarvoor. Sven Mislintat werd binnen enkele maanden aangesteld en ontslagen, terwijl het op sportief vlak niet dramatischer kon met een achttiende plaats in de Eredivisie. Inmiddels is Ajax opgeklommen naar de twaalfde plek.