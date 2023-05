Overmars over gevolgen van infarct: ‘Mijn hart is voor 45 procent afgestorven’

Zaterdag, 6 mei 2023

Marc Overmars kampt nog altijd met de gevolgen van het hartinfarct dat hij eind vorig jaar opliep. De vijftigjarige technisch directeur van Royal Antwerp vertelt dat 45 procent van zijn hart is afgestorven en dat dat niet meer te herstellen valt. “Maar je moet geen medelijden met me hebben. Ik ben een gelukkig man”, aldus Overmars in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Op 30 december werd bekend dat de oud-voetballer onwel was geworden en werd opgenomen in het ziekenhuis met een licht infarct. Overmars zou in de periode die volgde een stap terug doen om zo zijn rust te pakken. “Ik moet naar lucht zoeken als ik veel praat”, vertelt hij over de gevolgen van het infarct. “Focus houden kost energie. Mijn hart is voor 45 procent afgestorven. Dan hoef ik niet uit te leggen hoe iemand zich voelt.”

De ex-Ajacied vertelt dat hij zo veel schade heeft opgelopen, dat het niet meer te herstellen valt. “Je ziet ook hoe ik adem. Maar je moet geen medelijden met me hebben, ik ben een gelukkig man. Ik sterf liever hier, dan dat ik niets aan het doen ben.” Overmars traint met begeleiding. “Maar het is zó zwaar... Als mensen vragen hoe het met me gaat, dan zeg ik: ‘Een been breken, daar kan je mee omgaan.’ Ik heb vier keer mijn knieën gescheurd, maar dit is een andere blessure. Ik moet mijn krachten goed verdelen.”

“Dat ik door dit vroeger met pensioen zal gaan, daar ben ik intussen al wel achter”, gaat de 86-voudig international verder. “Ach, het is het leven. Iedereen krijgt tegenslagen te verwerken.” Overmars won vorige week de Belgische beker met Antwerp en doet ook nog mee in de strijd om het kampioenschap. De ploeg van Mark van Bommel staat op de tweede plaats in de Jupiler Pro League, op twee punten achterstand van koploper KRC Genk. “Mijn ultieme droom is om het muziekje van de Champions League in dit stadion te horen, maar daar zijn we op dit moment nog niet klaar voor”, aldus Overmars.

