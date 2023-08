Over en uit: Leeuwinnen in verlenging strijdend ten onder tegen Spanje

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 06:35 • Wessel Antes

Het Nederlandse vrouwenelftal is uitgeschakeld op het WK vrouwenvoetbal. Het elftal van bondscoach Andries Jonker ging laat in de verlenging onderuit tegen Spanje: 2-1. Na een matige eerste helft kwamen de Spaanse vrouwen in de 81ste minuut op voorsprong dankzij een penalty van Mariona Caldentey, die werd veroorzaakt door Stefanie van der Gragt. De verdedigster van Internazionale maakte haar fout goed door in de blessuretijd de gelijkmaker tegen de touwen te schieten. In de verlenging bleek Spanje, aan de hand van matchwinner Salma Paralluelo, alsnog te sterk. Daardoor houdt het WK vrouwenvoetbal voor Nederland in de kwartfinale op.

Jonker moest zijn elftal noodgedwongen op een positie wijzigen ten opzichte van de gewonnen achtste finale tegen Zuid-Afrika (2-0), daar Daniëlle van den Donk wegens een schorsing op de tribune zat. De middenvelster van Olympique Lyon werd in het Sky Stadium vervangen door haar teamgenote Damaris Egurrola. In de eerste helft had Spanje de overhand, maar bleven der OranjeLeeuwinnen overeind dankzij doelvrouw Daphne van Domselaar, die daarbij tweemaal hulp kreeg van de paal na schoten van Alba Redondo. De Spaanse vrouwen zagen voor rust ook een doelpunt afgekeurd worden. Esther Gonzalez dacht de 1-0 binnen te tikken, maar deed dat in buitenspelpositie. Daardoor stond de brilstand bij rust nog altijd op het scorebord.

Ondanks de teleurstellende eerste helft liet Jonker zijn basiself na rust staan. In het tweede bedrijf toonden de Nederlandse vrouwen een ander gezicht. Lineth Beerensteyn dacht een penalty te krijgen nadat ze omver werd gelopen in het zestienmetergebied van Spanje, maar de videoscheidsrechter oordeelde dat het te licht was. Tien minuten voor tijd zorgde diezelfde VAR ervoor dat Oranje een strafschop tegen kreeg. Van der Gragt, die donderdagnacht haar laatste interland voor de Leeuwinnen speelde, kreeg de bal op haar hand, waarna de bal op de stip ging. Vanaf elf meter maakte Caldentey geen fout: 1-0. Van der Gragt maakte haar fout in de 91ste minuut alsnog goed toen ze als stormram mee naar voren kwam.

GOAL!??



Stefanie van der Gragt schiet 'm heerlijk binnen in de slotfase en doet zo haar handsbal vergeten: het is 1-1 in Wellington!??#FIFAWW #SPANED pic.twitter.com/4cESiboPMC — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) August 11, 2023

De centrumverdedigster ontving een uitstekende bal van Victoria Pelova en wist doelvrouw Cata Coll te verschalken: 1-1 en dus verlenging. Daarin werden beide landen meermaals gevaarlijk. Oranje had via Beerensteyn tot tweemaal toe aan het langste eind kunnen trekken, maar de aanvalster van VfL Wolfsburg had haar vizier niet op scherp staan. Spanje-invalster Paralluelo deelde vervolgens wel de genadeklap uit. Nadat ze zichzelf had vrijgespeeld middels een schaar wist de aanvalster van Barcelona via de paal binnen te schieten: 2-1. Die tik kwam Nederland niet meer te boven, waardoor het WK voetbal voor Jonker en zijn vrouwen in de kwartfinale eindigt.