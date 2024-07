Oussama Idrissi schittert met goal in all-starwedstrijd vol Eredivisie-bekenden

Oussama Idrissi heeft woensdagnacht laten zien nog altijd over veel kwaliteiten te beschikken. De in Bergen op Zoom geboren aanvaller, nu uitkomend voor het Mexicaanse Pachuca, maakte op fraaie wijze de 1-2 in het duel tussen de MLS All-Stars en de Liga MX All-Stars (1-4). Daarin kwamen overigens veel bekende namen in actie.

Zo werd Idrissi in de basiself van de Mexicaanse all-stars vergezeld door Javairô Dilrosun, met wie hij twee seizoenen geleden nog samen speelde bij Feyenoord. Voormalig FC Utrecht-keeper Maarten Paes maakte in de tweede helft zijn opwachting als vervanger van Hugo Lloris.

Ook namen als Christian Benteke, Jordi Alba, Sergio Busquets, Federico Bernardeschi, Roman Bürki en ex-PSV’er Andrés Guardado kregen minuten. Van allen maakte Idrissi echter de meeste indruk.

Vlak voor rust ging de voormalig linksbuiten van onder meer FC Groningen, AZ, Ajax en Feyenoord achter de bal staan voor een corner. Via een één-twee kreeg hij de bal terug, om vervolgens fraai in de hoek achter Bürki te krullen. Daarmee zette Idrissi de 1-2 op het scorebord: Germán Berterame (Monterrey, 0-1) en Cucho Hernandéz (Columbus Crew, 1-1) hadden het bal al geopend.

In de rust werd Idrissi gewisseld en vijzelden Juan Brunetta en Maximiliano Meza de score verder op. Eerstgenoemde tikte van dichtbij binnen na een fraaie voorzet van César Huerta; Meza schoot nog geen minuut later simpel raak oog in oog met Paes.

Geen Messi en Suárez?

Wie schitterden in afwezigheid waren Inter Miami-sterren Lionel Messi en Luis Suárez. Beiden kampten met klachten en konden dus niet aantreden op het Lower.com Field in Columbus.

Bij Suárez was dat meer uit voorzorg: de Uruguayaan kwam zondag nog ‘gewoon’ in actie in de competitie tegen Chicago Fire, waar hij negentig minuten op het veld stond. Messi raakte geblesseerd in de Copa América-finale en wordt pas over enkele weken terug verwacht.

