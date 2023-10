Oudgediende noemt drie dissonanten bij United: ‘Kan het helemaal niet belopen’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 09:38 • Noel Korteweg

René Meulensteen ziet de seizoensstart van Manchester United met lede ogen aan. De 59-jarige assistent-trainer van het nationale elftal van Australië diende jarenlang als rechterhand van Sir Alex Ferguson bij the Red Devils en noemt de situatie waarin de ploeg van Erik ten Hag verkeert ‘zorgelijk’.

United staat met twaalf punten uit de eerste acht wedstrijden op de tiende plaats in de Premier League. Van de laatste vijf competitieduels werden er twee gewonnen, terwijl Bayern München (4-3) en Galatasaray (2-3) in de Champions League te sterk bleken. “Het is zorgelijk”, stelt Meulensteen in gesprek met ESPN.

"Iedereen had het over het voorbije jaar van Ten Hag. Hij kan terugkijken op een redelijk seizoen met een derde plek, Champions League-voetbal en één prijs. Negentig procent van de fans was daar tevreden over, maar dan wil je toch verder bouwen”, zegt de assistent-trainer van Australië. Het is zorgelijk hoe de ploeg uit de voorbereiding is gekomen, gaat Meulensteen verder.

"Op het moment dat je verliest maar wel goed speelt, is er niet zoveel aan de hand. Maar is er heel veel gebeurd. Met Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood en dit seizoen Jadon Sancho en Antony. Terugkijkend naar begin dit seizoen werd gezegd: ‘Laten we Harry Kane en Declan Rice halen.’ Dat zijn jongens die weten wat er gevraagd wordt in de Premier League.”

Kane vertrok naar Bayern en Rice naar Arsenal. Uiteindelijk kwamen onder anderen Rasmus Höjlund, Mason Mount, André Onana en Sofyan Amrabat wél naar Old Trafford. "Ten Hag heeft allemaal spelers gehaald en kan niet zeggen dat hij niet gesteund is. Hij heeft aangegeven dat hij hier blij mee is", vervolgt Meulensteen.

"Van de fans krijgt hij veel krediet. Dat snap ik ook wel. Maar het zijn niet spelers die door de Glazers (de eigenaren van de club, red.) zijn gehaald en nu op het veld staan. De verantwoordelijkheid van de spelers die nu op het veld staan ligt toch echt bij Erik. En dat hoort ook zo."

The Mancunians kennen ontzettend veel blessures, waardoor het Ten Hag ook niet makkelijk wordt gemaakt. “Daarbij heeft United bepaalde tekortkomingen”, zegt Meulensteen, die onder meer doelt op Raphaël Varane. "Hij kan het tempo niet aan. De Premier League is dynamisch. Daar gaat alles 100 kilometer per uur.” Ook Onana maakt tot dusver geen sterke indruk. "Hij kan een extra speler zijn in de opbouw, maar tegen zulke fouten valt niet te coachen."

De oud-werknemer van United vraagt zich af of Ten Hag hetzelfde voetbal kan spelen als hij bij Ajax deed. “Hij wil hoog druk zetten, met veel intensiteit. Net als bij Ajax. Maar daar heeft hij de spelers niet voor. De spelers hebben niet de mentaliteit om constant druk te zetten. Casemiro kan het bijvoorbeeld helemaal niet belopen. Ten Hag heeft een bepaalde overtuiging over hoe hij wil spelen. Maar hij moet manieren vinden om daar te komen."