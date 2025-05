Oud-voetballers helpen zelfkritische Wouter Goes: 'Soms bel ik met ze om te praten over hoe zij het zien'

Wouter Goes heeft in gesprek met ESPN teruggeblikt op een chaotische periode. De twintigjarige verdediger van AZ was na de bekerfinale en het uitduel met Go Ahead Eagles een van de meest besproken spelers van Nederland. Goes, die zich zelfkritisch toont, vertelt wat dat met hem doet én onthult dat er oud-voetballers zijn die hem helpen. “Wie? Dat houd ik liever geheim.”

“Er kwam veel op me af na de bekerfinale", geeft de mandekker toe. "Daarna wil je eigenlijk zo snel mogelijk weer spelen om te winnen en het om te draaien. Ik denk dat dat gelukt is, ook met de wedstrijden die we gespeeld hebben. Daar ben ik erg blij mee."

Goes kreeg de kritiek op zijn gedrag tijdens de bekerfinale mee. "Uiteindelijk ben ik een jongen van twintig jaar en krijg ik die dingen ook mee. Natuurlijk is het niet altijd leuk om te horen of zien, maar aan de ene kant ben je ook voetballer en niet te veel bezig met de media.”

“Uiteindelijk speel ik mijn eigen spel. Als iemand daar iets van vindt, dan is het maar zo. Na de bekerfinale was het wel het heftigste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik denk dat het me sterker maakt en het me helpt voor in de toekomst”, vervolgt hij.

"Als ik kijk naar de bekerfinale, vond ik het niet te ver gaan”, zegt Goes over zijn eigen gedrag. “Als ik terugkijk naar de penaltyserie, dan vind ik wel dat ik dat slimmer moet doen. Daar leer ik ook van. Het is niet dat ik denk dat ik alles perfect doe. Na de wedstrijd denk ik ook dat ik dat slimmer kan doen, maar ik doe alles om te winnen en soms ga ik daar te ver in. Daar moet ik iets slimmer in zijn."

Goes kan de kritiek van buitenaf goed van zich afzetten. De rechtspoot schakelt af en toe ook hulp in van oud-voetballers. "Ik heb een team om me heen gecreëerd dat er voor me is en wijze dingen tegen me heeft gezegd. Ook oud-spelers hebben me geholpen. Soms bel ik met ze om te praten over hoe zij het zien. Wie? Nee, dat hou ik liever geheim. Vertrouwenspersonen."