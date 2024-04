Oud-profs wijzen op gevaar social media: ‘Als je iemand de grond inboort...’

Voormalig profvoetballers Anwar El Ghazi, Frank de Boer, Regi Blinker en Gregory van der Wiel erkennen dat de huidige voetbalwereld. Zij waarschuwen in gesprek met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters voor de gevaren van sociale media, maar ook van de 'bewust negatieve' uitlatingen van analisten op televisie.

“Alles wat je doet en zegt ligt nu onder een vergrootglas”, stipt Anwar El Ghazi het grootste verschil aan tussen het voetbal van vroeger en nu. “Voetbal is nu ook meer gericht op prestatie. Het gaat om geld, het gaat om winnen, dus er worden buiten het veld veel meer dingen gedaan.”

Ook Gregory van der Wiel merkt de toenemende rol van geld. Ze verdienen ‘veel meer’ en ‘veel sneller’ hun geld, stelt de voormalig rechtsback van onder meer Ajax en Paris Saint-Germain. Toch stipt hij sociale media aan als het grootste verschil. “In mijn tijd begon Twitter net, maar je had geen Instagram, geen Facebook.”

En de opkomst van sociale media brengt gevaren met zich mee, beseffen de oud-profs zich. “Je moet bepaalde dingen laten”, haalt El Ghazi een voorbeeld aan. “Als je een dag voor de wedstrijd naar de McDonalds gaat of een pizza loopt te eten, heb je zomaar kans dat iemand je filmt en krijg je kritiek.”

Frank de Boer erkent tevens de nadelen van de huidige online wereld. Het is volgens hem heel eenvoudig om iemand onheus te bejegenen op sociale media. “Je kan fouten maken, dat doet iedereen. Face-to-face zeggen ze het niet tegen je, maar een comment achterlaten is heel makkelijk.”

“Mensen beseffen niet wat dat doet met het mentale gedeelte van een speler”, vervolgt De Boer. “Dan kan je zeggen: daar moeten ze mee om leren gaan, maar je moet gewoon heel goed beseffen wat voor invloed het heeft op een speler als je ze de grond inboort.”

Maar het is niet alleen sociale media, benadrukt Life After Football-oprichter Regi Blinker. “Het zijn ook de analisten op tv, waarbij je soms denkt dat ze bewust negatieve dingen zeggen om de aandacht te krijgen.”

Toch kunnen sociale mediakanalen ook voor iets positiefs worden ingezet, denkt El Ghazi. “Zoals ik gedaan heb, denk ik”, doelt de vleugelaanvaller op de pro-Palestijnse posts die hij op zijn kanalen deelde en hem zijn ontslag bij FSV Mainz opleverde.

“Positief zijn in de zin van het opkomen voor onrecht, je uitspreken over aspecten die niet in het belang van de voetbalwereld. Maar het kan ook positief zijn in de zin dat je mensen kan helpen, goede doelen kan steunen”, besluit hij.



