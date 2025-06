Oud-profvoetballer Ronnie S. (40) kende dinsdag een behoorlijk zware dag in de rechtbank van Breda. De voormalig speler van FC Twente en NAC Breda wordt verdacht van het smokkelen van ruim 2200 kilo cocaïne met een straatwaarde van 57 miljoen euro en het gezamenlijk witwassen van miljoenen euro’s. De officier van justitie legde een flinke strafeis van dertien jaar gevangenis op.

S. zweeg in de rechtbank veelal en probeerde zo zijn privacy te beschermen in het bijzijn van journalisten, zo schrijft Omroep Brabant op haar website. "Ronnie gaf enkel toe dat hij bemiddeld had in de smokkel van 20 kilo cocaïne per post van Brazilië naar Frankfurt in 2020, maar over de grootste feiten zweeg hij."

Hij zou een 'belangrijke schakel' zijn geweest in de smokkel van 893 kilo coke van Costa Rica naar Europa en bij de operatie waarbij er 700 kilo vanuit Chili Europa in moest worden geloodst.

Ook over zijn rol in een andere lading, van ruim zes honderd kilo, wilde S. niets kwijt. "Lachgas gebruikte hij wel veel en vaak, maar die 18 liter in de meterkast in zijn appartement in Eindhoven herkende hij ook niet."

S. en zijn broer, Rudi, hadden veel contact met elkaar en volgens justitie deelden zij berichten over de miljoenenopbrengsten. Ze spreken volgens justitie over drugshandel, geld en allerlei andere illegale zaken.

"In totaal eist justitie dan ook 2,6 miljoen van de broers terug", duidt Omroep Brabant een van de strafeisen. S. typeerde het verhaal van justitie als 'grootspraak' en 'onzin'. "Ronnie hield het erop dat hij veel geld verdiend heeft in de voetballerij en daar ook zwart geld kreeg."

"De rechtbank moet nu uit het dikke dossier halen welk aandeel Ronnie en zijn broer Rudi hadden in de internationale drugssmokkel. En natuurlijk ook wat zij moeten terugbetalen als dat bewezen wordt geacht."

Behalve de geldelijke eis van 2,6 miljoen euro legt de officier van justitie Ronnie S. dus een strafeis van 13 jaar op. Rudi zou een strafeis van 74 maanden zijn opgelegd.