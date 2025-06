Oud-international waarschuwt Nederlands elftal voor 'potentiële bananenschil' Finland

Ronald de Boer behoort niet tot de mensen die denken dat het Nederlands elftal zaterdag wel even wint van Finland. ''Dat gaat écht niet, want voor Finland is dit dé wedstrijd van deze WK-kwalificatiereeks'', waarschuwt de oud-international in een voorbeschouwing met De Telegraaf.

De Boer, die 67 keer uitkwam voor Oranje, omschrijft de ontmoeting in Helsinki als een 'potentiële bananenschil'. ''Finland is echt niet meer zo matig als vroeger, staat best goed georganiseerd op het veld en het is lastig om daar doorheen te komen als je niet de juiste focus en scherpte heb.''

In de optiek van de oud-middenvelder is het van cruciaal belang voor het Nederlands elftal om sterk aan de WK-kwalificatiecyclus te beginnen. ''De duels met Finland-uit en Malta-thuis moeten gewoon zes punten opleveren, want anders loop je de hele kwalificatieserie achter de feiten aan. Eerlijk gezegd houd ik mijn hart vast.''

De Boer hoopt dat Ronald Koeman zijn manschappen voldoende kan motiveren. ''Ik hoop – en reken er wel op – dat Koeman de spelers de knop kan laten omzetten. Nog twee keer vlammen en dan alsnog de verdiende vakantie''

Voormalig bondscoach Guus Hiddink is een stuk positiever gestemd over de slagingskansen van Oranje. Hij legt ook uit waarom hij dat zo ervaart. ''De huidige lichting internationals is zo professioneel. Die spelen bijna allemaal in grote Europese competities en weten niet anders dan dat ze om de drie, vier dagen een topprestatie moeten leveren.''

''Dat zit er zo in gebakken, dat ik er helemaal niet bang voor ben dat deze ploeg met het hoofd al bij de vakantie zal zitten en deze wedstrijd ongeconcentreerd gaat spelen'', is Hiddink bepaald niet bang voor een zeperd van het Nederlands elftal in Helsinki.

De trainer in ruste hoopt dat één speler de kar zal trekken bij Oranje. ''Ik reken op een Denzel Dumfries, die de teleurstelling van de verloren finale met Inter van zich heeft afgeschud en weer voorop gaat in de strijd.''