Oskar Zawada kan in Eredivisie blijven: 'De club maakt serieus werk van zijn komst'

SC Heerenveen maakt serieus werk van de komst van Oskar Zawada. Dat melden bronnen aan ESPN. De 29-jarige spits degradeerde afgelopen seizoen met RKC Waalwijk naar de Keuken Kampioen Divisie, maar blijft dus mogelijk alsnog actief in de Eredivisie.

Zawada heeft nog een verbintenis tot medio 2026 in Waalwijk. Door de degradatie met RKC is er echter een clausule in zijn contract geactiveerd waardoor clubs hem voor een vast bedrag op kunnen halen.

Hoe hoog dat bedrag precies is, meldt ESPN niet. Wel weet de sportzender dat er meerdere Eredivisie-clubs geïnteresseerd zijn in de Pool.

Zawada speelt sinds een jaar voor RKC, dat hem vorig jaar zomer overnam van het Nieuw-Zeelandse Wellington Phoenix. Afgelopen jaargang was de aanvaller in 29 officiële duels goed voor 11 goals.

Heerenveen is op zoek naar een spits. Dimitris Rallis en huurling Milos Lukovic zijn namelijk vertrokken. Rallis maakt de overstap naar Jagiellonia Bialystok, terwijl Lukovic terugkeert naar zijn werkgever RC Strasbourg.

Ion Nicolaescu is er nog wel. Maar omdat zijn contract volgend jaar afloopt, is het mogelijk dat ook hij deze zomer vertrekt, zodat Heerenveen nog wat aan hem verdient.

Behalve Zawada wordt ook Dylan Vente hevig aan Heerenveen gelinkt. Of de club beide spelers wil vastleggen of uiteindelijk slechts één van de twee, is niet bekend.