Osimhen ziet Arsenal zitten; Napoli denkt aan ex-Groningen-spits als vervanger

Victor Osimhen ziet een transfer naar Arsenal zitten, zo meldt journalist Gianluca Di Marzio. Osimhen heeft in een eerder stadium al nadrukkelijk laten doorschemeren dat hij naar de Premier League wil. Chelsea, waar Osimhen lange tijd aan gelinkt werd, lijkt te zijn afgehaakt, wat weer mogelijkheden biedt voor Arsenal.

Chelsea had interesse in Osimhen en stelde een ruildeal voor met Romelu Lukaku, die geen bepaald geen onbekende is in de Serie A. Echter gaat het daar in deze constructie niet van komen, gezien het enorme verschil in transferwaardes tussen de twee spitsen.

Lukaku is voor zo'n veertig miljoen euro op te halen bij Chelsea, terwijl Osimhen een ontsnappingsclausule ter waarde van 160 miljoen euro in zijn tot medio 2026 lopende contract heeft staan.

Napoli-president Aurelio De Laurentiis weet dat zijn steraanvaller naar de Premier League wil vertrekken en hoopt een zo hoog mogelijke transfersom te innen. Het lijkt namelijk onwaarschijnlijk dat een club daadwerkelijk 160 miljoen euro op tafel zal leggen.

Geïnteresseerde clubs hopen een zo goed mogelijke deal te sluiten met Napoli. Lager dan 160 miljoen, maar vermoedelijk wel boven de 100 miljoen. Het is de vraag in hoeverre Napoli een prijsverlaging ziet zitten.

Mogelijk is Arsenal gevoelig voor de flirt van Osimhen. Manager Mikel Arteta is gecharmeerd van de Nigeriaan, maar van concrete onderhandelingen is nog geen sprake. Arsenal is wel geïnteresseerd en houdt de ontwikkelingen rondom Osimhen nadrukkelijk in de gaten.

Napoli kende met plek tien in de Serie A een seizoen om snel te vergeten, al wist Osimhen zich enigszins aan de malaise te onttrekken door vijftien competitietreffers te noteren.

Overigens wordt Arsenal ook nadrukkelijk gelinkt aan Benjamin Sesko, die een ontsnappingsclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract heeft staan bij RB Leipzig en daarmee beduidend goedkoper is dan Osimhen.

Strand Larsen

Napoli staat op het punt om de komst van trainer Antonio Conte wereldkundig te maken. De oefenmeester moet er onder meer voor zorgen dat bepalende spelers binnenboord blijven, al lijkt dat in het geval van Osimhen onmogelijk.

Relevo meldde eerder op de dag dat Napoli ex-FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen op het oog heeft als mogelijke opvolger van Osimhen. Strand Larsen heeft nog een contract tot medio 2028 bij Celta de Vigo, dat ondanks zijn vertrekclausule van vijftig miljoen euro genoegen zou nemen met 25 à 30 miljoen.

Strand Larsen zou niet de enige ex-Groninger in de selectie van Napoli zijn. I Partenopei versterkten zich eerder al met Cyril Ngonge, die afgelopen winter voor zo'n achttien miljoen euro overkwam van Hellas Verona.

