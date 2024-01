Osimhen vuurt keihard terug na ‘lekken’ van agent Kvaratskhelia: ‘Dumbfuck’

Victor Osimhen is niet bepaald gediend van de uitspraken van de zaakwaarnemer van Khvicha Kvaratskhelia. De spelersmakelaar, Mamuka Jugeli, haalde in een interview met het Georgische 1Tv hard uit naar de ploeggenoot van zijn cliënt. Op zijn Instagram-kanaal diende de Nigeriaan hem van repliek.

In het interview met het Georgische medium stipte Jugel het 'verschil' tussen Kvaratskhelia en Osimhen aan. "Khvicha is anders, hij speelt liever voor FC Barcelona, Real Madrid of Manchester City."

Daarna verlegt Jugel zijn aandacht naar Osimhen. De spits tekende recent een nieuw contract bij Napoli, waarin naar verluidt een ontsnappingsclausule van grofweg 120 miljoen euro is opgenomen.

"Osimhen heeft een nieuw contract getekend, maar denk je echt dat hij zijn hele carrière bij Napoli zal blijven? Ik kan je nu alvast vertellen dat Osimhen volgende zomer naar Saudi-Arabië vertrekt", voorspelt Jugel.

"Kvaratskhelia heeft andere doelen, andere prioriteiten", sneert de belangenbehartiger vervolgens. "Hij wil succesvol zijn en hoort nu al bij de drie beste spelers ter wereld. Geen enkel team zou de kans om hem te strikken laten gaan."

Osimhen reageert op zijn Instagram-pagina woedend op de uitspraken van Jugel. "Beste Mamuka Jugel, je bent een stuk vuil en een schande", schrijft hij.

"Ik schaam me kapot voor jouw manier van redeneren, dumbfuck. Hou mijn naam uit je mond!" Die woorden doen vermoeden dat Osimhen de uitspraken over zijn nabije toekomst in de kiem smoort.

De Instagram Story van Osimhen.

