Ornstein werpt geheel nieuw licht op transfer van Salah naar Saudi-Arabië

Donderdag, 24 augustus 2023 om 18:30 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:57

Liverpool staat niet open voor een vertrek van Mohamed Salah, zo brengt David Ornstein donderdagavond naar buiten. Eerder die dag werd in Saudische media gesproken van concrete interesse in de sterspeler vanuit de Golfstaat. Ittihad Club zou namelijk bijna akkoord zijn met Liverpool over een transfer waarmee meer dan 100 miljoen euro gemoeid moest gaan. Deze berichtgeving was voorbarig, blijkt nu.

"Liverpool blijft erbij dat Salah niet te koop is", schrijft de journalist van The Athletic. Daarmee lijkt een einde te komen aan de droom van Ittihad om de vedette te strikken. Zelfs een gigantische transfersom kon the Reds niet overtuigen om hun speler van de hand te doen. Eerder deze transferwindow maakte de Braziliaan Fabinho, tevens een goede vriend van de linkspoot, wel nog de overstap van Liverpool naar Ittihad.

Voor de 31-jarige Salah ligt in de Saudi Pro League een contract met een gigantisch salaris klaar. Mocht de Egyptenaar daar alsnog interesse in hebben, zal hij zelf een transfer moeten forceren, zo meldt Fabrizio Romano. Gezien zijn status bij Liverpool lijkt dit echter een onrealistische optie.

Salah staat sinds de zomer van 2017 onder contract op Anfield. In zes jaar tijd groeide de 88-voudig international uit tot een wereldster en werd hij onder meer twee keer Speler van het Jaar in Engeland. In totaal speelde de buitenspeler 307 wedstrijden voor Liverpool, waarin 187 keer wist te scoren en 80 assists gaf.