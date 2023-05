‘Orkun Kökçü voert gesprek en kan Slot achterna richting Premier League’

Orkun Kökçü staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur, zo meldt 1908.nl. De aanvoerder van Feyenoord zou samen met zijn coach Arne Slot naar Noord-Londen kunnen verkassen. Volgens 1908.nl heeft zowel Kökçü als Slot al een verkennend gesprek gevoerd met Tottenham.

De kans lijkt klein dat Kökçü ook volgend seizoen nog in De Kuip te bewonderen is. De halve Premier League lijkt achter de 22-jarige middenvelder van Feyenoord aan te zitten. Arsenal, Manchester United, Liverpool, Brighton & Hove Albion, Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, West Ham United, Nottingham Forest én Leicester City worden naast Tottenham genoemd als gegadigden. Ook vanuit Italië en Spanje is de nodige interesse.

Kökçü heeft zich voorgenomen om te vertrekken als duurste Feyenoorder aller tijden, een record dat afgelopen zomer na zestien jaar werd gebroken door Luis Sinisterra. De Colombiaan vertrok voor 25 miljoen euro naar Leeds United. Feyenoord denkt zelf ook aan een nieuw transferrecord en vraagt voor Kökçü liefst veertig miljoen euro. De middenvelder, dit seizoen goed voor 12 goals en 5 assists in 44 officiële duels, ligt tot medio 2025 vast.

Ook Slot heeft goede papieren om naar de Premier League te verkassen. De geruchten over de concrete interesse van Tottenham zwellen aan. Slot had vrijdagmiddag tijdens de persconferentie van Feyenoord weinig zin om over zijn eigen toekomst te praten. “Ik zit hier voor de wedstrijd van zondag, die nemen wij uiterst serieus”, zei Slot tegen de journalisten, van wie er een aantal uit Engeland waren overgekomen. Onder meer Sky Sports was aanwezig.

