Orkun Kökçü lijkt geen interesse te hebben in weerzien met Arne Slot

Orkun Kökçü scoorde dinsdagavond de bevrijdende gelijkmaker voor Benfica (3-3), waardoor de club ten koste van AS Monaco doorgaat naar de achtste finale van de Champions League. Aanstaande vrijdag vindt de loting plaats van het miljardenbal.

De Portugezen kunnen daarbij mogelijk Liverpool of FC Barcelona treffen. In het geval van een duel met The Reds komt Kökçu tegenover met Arne Slot te staan, zijn voormalige trainer bij Feyenoord. De Turkse middenvelder speelde 97 officiële duels onder Slot.

De voormalig-Feyenoorder denkt echter niet aan een voorkeur voor een tegenstander: “Ik heb geen voorkeur. Als we willen winnen, dan moeten we van iedereen kunnen winnen. Het maakt dan niet uit of het Liverpool of FC Barcelona is” besluit Kökçü.

De Turks international reageerde opgelucht na het gelijkspel tegen Monaco: “Ik ben blij dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het resultaat. Het was een zware avond. Ik denk dat we niet op ons best speelden, maar uiteindelijk zijn we blij dat we door zijn naar de volgende ronde.”

Kökçü debuteerde op zeventienjarige leeftijd bij Feyenoord, waar hij uiteindelijk 121 officiële duels speelde. Na het vertrek van Jens Toornstra in het seizoen 2022/2023 werd hij benoemd tot aanvoerder en bloeide hij op onder Slot. In de zomer van 2023 maakte de middenvelder de overstap naar de Portugese hoofdstad.

Zijn begin in Lissabon was roerig. Na een interview waarin hij kritiek uitte op trainer Roger Schmidt werd hij tijdelijk uit de selectie gezet. Inmiddels is Kökçü bezig aan zijn tweede seizoen in het Estádio da Luz en noteerde hij veertien goals en zeventien assists.

In Liga Portugal staat As Águias momenteel tweede, met twee punten achterstand op koploper Sporting CP. Aanstaande zaterdag speelt Benfica thuis tegen Boavista, dat zich onlangs heeft versterkt met Marco van Ginkel.