Orkun Kökçü en Vangelis Pavlidis schieten Benfica naar koppositie tegen Boavista van Marco van Ginkel

Benfica is voor even koploper van de Portugese competitie. De ploeg van trainer Bruno Lage won zaterdagavond in eigen huis met 3-0 van Boavista, mede door goals van Vangelis Pavlidis en Orkun Kökçü.

Kökçü stond in de basis bij Benfica, net als voormalig Eredivisionisten Fredrik Aursnes en Bruma. Pavlidis startte op de bank. Marco van Ginkel en voormalig Feyenoorder Róbert Bozeník stonden aan de aftrap namens Boavista.

Na een kleur half uur was het Benfica dat op voorsprong kwam. Bruma maakte een goede actie aan de linkerkant van het veld, zette voor, en Andrea Belotti tikte binnen: 1-0.

De score liep pas laat in de tweede helft verder op, en dat had mede te maken met een rode kaart voor Boavista-middenvelder Miguel Reisinho. Hij zette zijn noppen vlak na rust op het scheenbeen van Kökçü en kreeg direct rood.

Pavlidis zette in de zeventigste minuut de 2-0 op het bord, door een lage voorzet van Kerem Aktürkoglu binnen te tikken. De 3-0 viel ook nog, middels een benutte penalty van Kökçü.

Zo heeft koploper Benfica nu één punt meer dan nummer twee Sporting Portugal, maar ook een duel meer gespeeld. Boavista is met twaalf punten hekkensluiter.