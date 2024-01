Oranjewinter deelt beelden van zeldzaam interview Geertruida: ‘Mooi om te zien’

De Oranjewinter heeft donderdagavond zeldzame beelden van Lutsharel Geertruida laten zien. De 23-jarige verdediger verschijnt vrijwel nooit in interviews, omdat hij stottert. In een documentaire die volgende week in première gaat, komt Geertruida echter ook aan het woord. Een fragment daarvan werd donderdag al in De Oranjewinter getoond.

Feyenoord lanceerde woensdag Feyenoord ONE, een streamingsdienst waarop allerlei content over de Rotterdamse club te zien is voor supporters. Zo zullen er volledige wedstrijden te zien zijn, exclusieve documentaires en videoseries.

"Qua structuur zijn ze een kopie van Netflix", legt sportmarketeer Chris Woerts uit in de talkshow van SBS. "Alles kun je zien op dat platform. Eigenlijk is het de derde Europese club die het doet: Real Madrid heeft het, Tottenham heeft het, en nu ook Feyenoord."

Als Woerts vervolgens van presentatrice Hélène Hendriks de vraag krijgt waar hij het meest naar uitkijkt, hoeft hij niet lang na te denken. "We weten allemaal dat Geertruida stottert. Hij is eigenlijk nog maar heel weinig voor de camera geweest, dat durft hij niet. Volgende week gaat er een documentaire van hem in première, en dan zie en hoor je hem praten."

Vervolgens wordt er een kort fragment uit de documentaire ingestart, waarin Geertruida aan het vertellen is. "Ik was een hele rustige en lieve jongen. Ik heb mijn cirkel altijd wel bij me, en die probeer ik altijd zo klein mogelijk te houden. Die cirkel bestaat uit mijn ouders, m'n zus en ook nu mijn kindje. En ook mijn vrienden", aldus de Feyenoorder.

Hendriks reageert vol lof. "Ik vind dit echt mooi om te zien. En ook goed van hem. Ik vind het echt een leuk fragment." Woerts is het daar mee eens. "Hij is heel veel aan het overwinnen. Hij heeft een ademhalingscoach die hem begeleidt, en ook een spraakcoach. En eigenlijk is het voor het eerst dat hij op beeld iets zegt."

"Ook voor zijn carrière is het goed", vervolgt Woerts. "Als hij dalijk naar Bayern München gaat of andere clubs, en je komt stotterend de kleedkamer binnen... dan heb je wel een achterstand. Dus ik denk dat het voor zijn persoonlijke ontwikkeling wel heel belangrijk is dat hij gewoon normaal kan praten."

ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen, ook aan tafel, vertelt dat ESPN Geertruida graag af en toe zou interviewen na wedstrijden. "Want het is een geweldenaar. Maar dan zit hij nog helemaal vol met adrenaline en is hij bang dat hij in zo'n interview dichtklapt. Dat maakt Feyenoorders helemaal niets uit, maar voor hemzelf is het gewoon vervelend."

