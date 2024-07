Nederlands elftal wint oefenduel van amateurclub; Weghorst en Van de Ven twee keer trefzeker

De wisselspelers van het Nederlands elftal hebben woensdagmiddag met 6-1 gewonnen van TSV Havelse, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International. Havelse is een amateurclub die uitkomt in de Regionalliga Nord. Oranje speelde de oefenwedstrijd om wisselspelers ritme op te laten doen.

Wout Weghorst en Micky van de Ven waren beiden goed voor twee treffers. Brian Brobbey en Jeremie Frimpong waren verantwoordelijk voor de andere doelpunten. De opstelling van Oranje is (vooralsnog) niet bekend.

Het oefenduel duurde twee keer 35 minuten. Ronald Koeman liet alleen wisselspelers opdraven. De KNVB maakte dinsdagmiddag al bekend dat de uitlooptraining van woensdag geschrapt zou worden voor een oefenwedstrijd.

Daardoor konden spelers die tot dusver weinig tot niet in actie kwamen wedstrijdritme opdoen. Havelse werd ontvangen in het AOK Stadion in Wolfsburg. Daar werkt het Nederlands elftal gedurende het EK ook de meeste trainingssessies af.

Koeman zal de komende dagen gebruiken om de groep weer bij elkaar te krijgen na de nederlaag tegen Oostenrijk van dinsdagavond. Oranje kwam twee keer terug van een achterstand, maar kwam alsnog tekort (2-3) en moest daardoor genoegen nemen met plek drie in de poule.

Door het resultaat is de kans groot dat Oranje een sterk land treft in de achtste finale, bijvoorbeeld Engeland of België. Willem van Hanegem sluit niet uit dat Nederland er in de knock-outfase weer kan staan, zo liet hij weten in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

De oud-middenvelder vindt dat de internationals de komende dagen best even hard naar elkaar mogen zijn. “Weghorst heeft eigenlijk gewoon gelijk als hij zegt dat het toernooi nu pas echt gaat beginnen. Nu niet gaan zemelen over de sfeer of lief zijn voor elkaar. Het mag best een paar dagen grimmig zijn. Het is topvoetbal.”

