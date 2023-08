Oranje weet wie tegenstander wordt in achtste finale na bizarre eigen goal

Woensdag, 2 augustus 2023

De Oranje Leeuwinnen treffen Zuid-Afrika in de achtste finale van het WK. Dat werd duidelijk nadat Zuid-Afrika in de absolute slotfase een historische 3-2 overwinning wist te boeken op de Italiaanse vrouwen. Het was namelijk hun eerste overwinning ooit op een wereldkampioenschap. Dat wordt dus beloond met een ontmoeting met het elftal van bondscoach Andries Jonker in de achtste finale.

Dat Zuid-Afrika Italië versloeg mag gerust een verrassing genoemd worden. De Italianen stonden er, samen met topfavoriet Zweden, goed voor in de poule. Er diende alleen niet verloren te worden van de Zuid-Afrikanen. In dat geval zou Italië doorbekeren naar de volgende ronde. Bij een overwinning van Zuid-Afrika zou dát land zich plaatsen voor de knock-outfase, waarvoor Zweden zich uiteindelijk ook wist te plaatsen. Het Scandinavische land won met 2-0 van Argentinië en treft in de achtste finale de Verenigde Staten.

De Italiaanse ploeg begon woensdag voortvarend. Het was de bovenliggende partij in de beginfase en verdiende al vroeg in de wedstrijd een strafschop, die benut werd door Arianna Caruso: 1-0. Opgeschrikt zochten de Zuid-Afrikanen nog meer de aanval. Sterspeelster Thembi Kgatlana haar afstandsschot vloog net naast en Robyn Moodaly zag een fraaie volley uiteenspatten op de paal. Toch kwam Zuid-Afrika, op wel hele knullige wijze, nog voor rust op gelijke hoogte.

Een ongelukkig moment voor Orsi in de spectaculaire wedstrijd tegen Zuid-Afrika?? Die laatste ploeg sleepte in de blessuretijd een overwinning uit het vuur (3-2) en is vrijdag om 04.00 uur de tegenstander van Oranje in de achtste finales? Meer ? https://t.co/x12JuADLMt pic.twitter.com/UQU9R4BXWa — NOS Sport (@NOSsport) August 2, 2023

De Italiaanse verdedigster Benedetta Orsi trachtte de bal terug te spelen op doelvrouw Francesca Durante, maar had niet gezien waar zij stond, waarna de bal langzaam in het net rolde: 1-1. Na rust pakte het Zuid-Afrikaanse elftal van Desiree Ellis brutaal de voorsprong. Hildah Magaia schoot de bal knap in de verre hoek: 2-1. Caruso tekende met haar tweede doelpunt van de dag voor de 2-2, maar in de elf minuten blessuretijd was het toch Zuid-Afrika dat een plekje in de achtste finale afdwong. Kgatlana ontving de bal, schoot raak en bezorgde Zuid-Afrika daarmee het treffen met de Oranje Leeuwinnen.