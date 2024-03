Oranje-uitblinker gaat niet uit van basisplaats: ‘Er is heel veel concurrentie'

Tijjani Reijnders gaat er niet vanuit dat hij op het EK 2024 in de basis staat, zo heeft hij gezegd in een interview met De Telegraaf. De middenvelder van AC Milan maakt veel furore in Italië, maar wil niet op de zaken vooruitlopen.

Afgelopen zomer telde Milan bijna twintig miljoen euro neer voor Reijnders. In Italië maakt de geboren Zwollenaar veel indruk. Hij kwam al 25 Serie A-duels in actie en begon bijna alle wedstrijden in de basis.

Toch gaat hij er niet vanuit dat hij komende zomer op het EK in Duitsland in de basis staat. “Ik ben al blij als ik word opgeroepen”, laat de 25-jarige spelverdeler optekenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Als ik erbij zit, hoop ik ook te spelen”, erkent Reijnders in gesprek met het dagblad. “Ik wil het team helpen aan de titel. Er is heel veel concurrentie op het middenveld en dat vind ik juist alleen maar goed. Dat houdt ons scherp.”

Reijnders maakte pas in september van 2023 zijn debuut in Oranje. In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (3-0 winst) kwam hij 25 minuten voor tijd binnen de lijnen. Sindsdien maakte hij elke interlandperiode minuten.

Na de duels met Frankrijk (1-2 verlies) en Griekenland (0-1 winst) in oktober, werd de middenvelder van Milan geprezen door analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. Ook bondscoach Ronald Koeman zei dat hij zich goed ontwikkelt.

“Ik voel het vertrouwen van de bondscoach. Het is een fijn gevoel, want het geeft me een boost op het veld waardoor ik vrijuit kan voetballen”, besluit Reijnders in het interview.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties