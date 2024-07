Oranje-supporters na nederlaag van het Nederlands elftal: ‘Wijnaldum hoort thuis in de zandbak en is klaar in Oranje’

Het Nederlands elftal ging dinsdagavond met 2-3 onderuit tegen Oostenrijk, waardoor de ploeg van Ronald Koeman genoegen moet nemen met de derde plaats in de poule. Door het resultaat is de kans bovendien groot dat Oranje een sterk land treft in de achtste finale, bijvoorbeeld Engeland of België. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters ging direct na afloop van het duel met Oostenrijk de straat op in Berlijn om de stemming te peilen onder de Oranje-supporters.