Oranje op rapport: lichtpuntjes vooral op middenveld, maar ook tweemaal een 5,5

Dinsdag, 21 november 2023 om 22:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:00

Het Nederlands elftal had dinsdagavond weinig te duchten van Gibraltar en zegevierde met maar liefst 0-6. Calvin Stengs maakte een goede indruk en tekende zowaar voor een hattrick. Bondscoach Ronald Koeman zal verder waarschijnlijk tevreden zijn over de optredens van onder meer Mats Wieffer en Joey Veerman. Donyell Malen daarentegen was een stuk minder fortuinlijk in het Portugese Faro, al gaf hij wel een assist. Voetbalzone beoordeelt de spelers van Oranje met een rapportcijfer.

Bart Verbruggen: 6

Verbruggen had, zoals een beetje was verwacht vooraf, bitter weinig te doen tegen het povere Gibraltar. De nummer 198 op de ranglijst van de FIFA wist zelfs geen enkele keer op doel te schieten. Echt een bijrol dus voor Verbruggen, voorlopig de eerste keus van Koeman, in zijn vierde wedstrijd als international van het Nederlands elftal. Het was in ieder geval geen goede graadmeter voor de doelman van Brighton & Hove Albion, ruim een half jaar voor het EK in Duitsland.

Jordan Teze: 6

Teze hoefde nauwelijks te verdedigen en kon naar hartelust aanvallen op de rechterflank. Vleugelaanvaller Calvin Stengs trok geregeld naar binnen, waardoor er ruimte ontstond voor de PSV-verdediger op rechts. Teze was gaandeweg de eerste helft steeds minder in beeld en ontving kort voor het rustsignaal zelfs geel vanwege een duw in de rug van aanvaller Tjay De Barr. Na rust was Teze een van de minst opvallende spelers bij het in het blauw gestoken Nederland.

Stefan de Vrij: 6

De Vrij behoorde zaterdag tegen Ierland (1-0 winst) tot de uitblinkers aan de kant van Oranje. Drie dagen later speelde de verdediger van Internazionale een minder prominente rol, al kwam dat ook door het gebrek aan tegenstand van Gibraltar. Er waren de nodige wissels bij Nederland, maar De Vrij mocht andermaal negentig minuten blijven staan van Koeman. Een positieve ontwikkeling voor de geroutineerde mandekker in aanloop naar het EK.

Virgil van Dijk: 6

Van Dijk kreeg als aanvoerder geen rust van Koeman en beleefde een makkelijke avond in Faro. De leider van achteruit hoefde nauwelijks aan verdedigen te denken en speelde bijna constant tegen de middellijn aan, met veel ruimte in zijn rug. Van Dijk bleef halverwege achter in de kleedkamer en Koeman koos ervoor om Jorrel Hato als debutant een kans te gunnen in de achterste linie.

Jorrel Hato: 6

Koeman gooide Hato dus voor de eerte keer voor de leeuwen bij het Nederlands elftal. Tegen een voetbaldwerg als Gibraltar is het echter lastig om echt een stempel te drukken als debutant. Hato kwam in Faro maar weinig in het spel voor, zeker ook omdat Oranje eigenlijk constant op de helft van de tegenstander speelde. De jonge Ajacied krijgt waarschijnlijk nog wel meer kansen van Koeman in aanloop naar het EK van volgend jaar zomer.

Quilindschy Hartman: 6

Hartman kon als linksback eigenlijk ook louter aan aanvallen denken. De energieke vleugelverdediger (22) scoorde vorige maand als debutant tegen Frankrijk (1-2 nederlaag) en liet dinsdagavond tegen het nietige Gibraltar zijn eerste assist als international noteren. Uit zijn goede pass vanaf de linkerkant van het strafschopgebied wist Koopmeiners van dichtbij te scoren in de slotfase van de eerste helft.

Mats Wieffer: 7

Wieffer had in zijn zevende interland namens het Nederlands elftal een aandeel in de vroege openingstreffer. Zijn pass naar voren kwam terecht bij Veerman, die uiteindelijk de scorende Stengs wist te bereiken. Wieffer kreeg na twintig minuten spelen een unieke kans om voor het eerste te scoren als international, maar geheel vrijstaand in de zestien kopte hij net naast. Slechts twee minuten later kopte de Feyenoord-controleur wél raak vanuit een hoekschop. Voor rust verzuimde Wieffer nog een keer om van dichtbij het net te vinden. Pierre van Hooijdonk was halverwege bij de NOS complimenteus over de aanvallende inbreng van de scorende middenvelder.

Teun Koopmeiners: 6,5

Koopmeiners was met name in het eerste half uur redelijk anoniem, zeker in vergelijking met zijn collega-middenvelders Wieffer en Veerman. Desondanks gaf hij in minuut 23 vanuit een corner de assist op Wieffer en liet hij daarna een kans onbenut na goed werk op links van Malen. Koopmeiners. Van Hooijdonk zag de speler van Atalanta met name in aanvallend opzicht goede dingen doen.

Joey Veerman: 7

Veerman begon gretig en wilde zich duidelijk bewijzen tegenover Koeman. De PSV'er gaf al snel zijn visitekaartje af met de assist op de trefzekere Stengs. Veerman strooide daarnaast met fraaie passes richting de aanvallers van Nederland. Helaas voor de geboren Volendammer bleef het optreden beperkt tot 45 minuten, want in de tweede helft nam Tijjani Reijnders zijn plaats in op het middenveld.

Tijjani Reijnders: 6

Reijnders verscheen zaterdag tegen Ierland nog aan de aftrap bij het Nederlands elftal. In de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd zat de middenvelder van AC Milan de eerste helft op de bank. Reijnders nam na rust de plaats in van de goed presterende Veerman. Hij kapte en draaide na bijna een uur spelen, maar het schot dat daarop volgde miste kracht en werd onderweg nog aangeraakt. Ook voor Reijnders was het lastig om zich in een dergelijk duel echt te kunnen bewijzen. Kort voor het einde zag hij nog een schot van afstand net naast het doel verdwijnen.

Calvin Stengs: 7

Stengs had door de verdedigende tactiek van Gibraltar weinig ruimte om acties te maken, net als zijn collega-aanvallers. De Feyenoorder probeerde dit te omzeilen door constant in beweging te blijven en vaak naar binnen te trekken. De beloning volgde in de tiende minuut, toen Stengs van dichtbij scoorde na goed voorbereidend werk van Veerman. Het was tevens zijn eerste doelpunt in het shirt van Oranje. Ondanks de goal vond analist Rafael van der Vaart, die Steng 'hoog heeft zitten', slordig spelen aan de rechterkant. De buitenspeler nam kort na rust revanche met zijn tweede treffer, op aangeven van Malen, om vervolgens zijn hattrick compleet te maken.

Wout Weghorst: 5,5

Weghorst probeerde vaak ruimte te creëren voor zijn medespelers, al was dat soms lastig tegen een overmacht aan verdedigers van Gibraltar. In voetballend opzicht was de bijdrage van de aanvalsleider niet bijster groot, al was er altijd wel dreiging vanwege diens kopkracht. Het gevaar kwam in de eerste 45 minuten echter vooral van de middenvelders van Oranje. Koeman had vooraf de nodige wissels beloofd en gunde in dat kader Thijs Dallinga zijn debuut. Weghorst moest hierdoor plaats maken in de punt van de aanval.

Thijs Dallinga: 6

De veelbesproken Dallinga mocht het in de tweede helft dan eindelijk laten zien in het shirt van Oranje. Tegen een stugge opponent en met een comfortabele 0-3 voorsprong halverwege is het echter lastig invallen, dus ook voor de smaakmaker van Toulouse. Dallinga probeerde het sierlijk met de hak, maar zag zijn inzet worden gekeerd door doelman Dayle Coleing. In de slotfase kon hij net niet met het hoofd bij een indraaiende voorzet van invaller Cody Gakpo, die de bal tot zijn geluk in de verre hoek zag draaien.

Donyell Malen: 5,5

Malen kende geen geweldige eerste helft in Faro. De multifunctionele aanvaller van Borussia Dortmund liet opvallend weinig acties noteren en was behoorlijke anoniem aan de linkerkant van de voorhoede van Oranje. Na bijna een half uur spelen werd Malen op prachtige wijze bediend door Veerman met een lange bal, maar alleen voor de doelman liet de balbehandeling de buitenspeler in de steek. Kort daarna deed Malen te weinig met twee mogelijkheden van binnen de zestien. Van Hooijdonk had meer verwacht van de voormalig PSV-aanvaller, zo bleek uit diens analyse. Kort na rust stelde hij wel Stengs in staat om te scoren.