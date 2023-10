Oranje op rapport: 1 dissonant en 2 lichtpuntjes bij nederlaag tegen Frankrijk

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 22:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:38

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk niet voor een verrassing weten te zorgen. De nog ongeslagen Fransen wonnen met 1-2 dankzij een dubbelslag van Kylian Mbappé. Quilindschy Hartman bracht de spanning in de slotfase nog terug met een aansluitingstreffer. Voetbalzone beoordeelt de spelers van Oranje met een rapportcijfer.

De rapportcijfers van Oranje tegen Frankrijk.

Bart Verbruggen: 5

Koeman zinspeelde donderdag op de voorbereidende persconferentie al dat Verbruggen zijn debuut voor Oranje zou maken. Een dag later kwam de bevestiging. De doelman van Brighton & Hove Albion geniet het vertrouwen van de bondscoach en houdt Nick Olij en Andries Noppert voorlopig op de bank. De jonge goalie kon na zeven minuten alleen al vissen doordat Kylian Mbappé van dichtbij de 0-1 aantekende. Bij de openingstreffer had Verbruggen meer kunnen doen, daar hij de bal recht op zich kreeg afgeschoten. Bij tweede treffer van Mbappé, vroeg in de tweede helft, was hij wél kansloos.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Denzel Dumfries: 6

Dumfries was in de laatste vijf duels van Oranje goed voor evenzoveel assists. De rechtsback van Internazionale dacht tegen de Fransen ook zijn stempel te drukken door de bal panklaar neer te leggen voor Joey Veerman, echter schoot de middenvelder van PSV hopeloos over. In het vervolg van het duel slaagde Dumfries er daarentegen nauwelijks meer in om mee op te komen. Vroeg in de tweede helft liep hij tegen een terechte gele kaart aan door een counter van de Fransen onreglementair te stoppen.

Lutsharel Geertruida: 5

Geertruida lijkt inmiddels een zekerheidje in de basiself van Koeman. Waar de multifunctionele verdediger tijdens de vorige interlandperiode imponeerde, was hij tegen de Fransen grotendeels verantwoordelijk voor de 0-1 door zich simpel af te laten troeven door Mbappé. In het vervolg van het duel wisselde de Feyenoorder goede momenten met mindere momenten af.

Virgil van Dijk: 6

Als aanvoerder werd van Van Dijk verwacht dat hij leiding gaf aan de defensie. Dat deed hij verbaal, al speelde hij zelf een vrijwel onzichtbare wedstrijd. De 32-jarige mandekker stond Randal Kolo Muani niet toe om gevaar te stichten en was niet betrokken bij de twee tegentreffers van Frankrijk.

Nathan Aké: 6

Net als Van Dijk was ook Aké op weinig fouten te betrappen. De verdediger van Liverpool speelde ondanks de nederlaag geen onverdienstelijke wedstrijd en liet zich na rust ook even in aanvallend opzicht zien door de bal na een steekpass op een presenteerblaadje te geven op invaller Donyell Malen. Doordat Aké randje buitenspel stond ging er alleen een streep door de aansluitingstreffer.

Quilindschy Hartman: 7 Verbruggen was niet de enige debutant die Koeman voor de leeuwen gooide. Hartman kreeg de voorkeur boven Daley Blind en werd voorafgaand aan het duel door de bondscoach geroemd om zijn snelheid en agressiviteit. Bij de openingstreffer had Jonathan Clauss alle tijd had om voor te geven op Mbappé, al kon dit ook Xavi Simons aangerekend worden. De Feyenoorder herstelde zich gedurende het duel knap. Hij was in de slotfase na een fraaie combinatie met Steven Bergwijn verantwoordelijk voor 1-2 en ook bijna aangever bij een late gelijkmaker.

Marten de Roon: 4,5

Met de Roon beschikte Koeman over een defensieve middenvelder die de taak kreeg om gaten dicht te lopen en de angel uit de counters te halen. De controleur dekte vaak alleen niet kort genoeg op Antoine Griezmann en werd in balbezit vaak vrijgelaten door de Fransen, waardoor hij het spel moest maken. Dat De Roon in de rust vervangen werd door Wieffer mocht dan ook geen verrassing heten.

Joey Veerman: 5,5

Veerman kreeg van Koeman het vertrouwen om voor het eerst in de basis bij Oranje te starten. De middenvelder van PSV wordt geroemd om zijn aanvallende kwaliteiten, maar moet zich in defensief opzicht volgens de bondscoach nog ontwikkelen. De rechtspoot wist zich tegen Frankrijk enkele keren te onderscheiden met dieptepasses en een fraaie steekpass na rust op Nathan Aké. Wat blijft hangen is toch de enorme kans die hij voor rust om zeep hielp op aangeven van Dumfries.

Xavi Simons: 5,5

Simons was afgelopen seizoen de grote blikvanger bij PSV en weet ook in het shirt van RB Leipzig wekelijks te imponeren. Van Simons werd tegen Frankrijk de nodige creativiteit gevraagd. De aanvallende middenvelder was mede debet aan de 0-1 en herstelde zich vervolgens voor rust met twee goede doelpogingen. Na rust slaagde Simons er niet meer in om Oranje terug in de wedstrijd te brengen.

Tijjani Reijnders: 6,5

Reijnders maakte tegen Frankrijk net als Veerman zijn basisdebuut voor het Nederlands elftal. De middenvelder maakte afgelopen zomer de stap naar Italië en groeide bij AC Milan direct uit tot een belangrijke speler. Bij Oranje trok hij zijn goede vorm door. Reijnders was met zijn sterke loopacties en goede aannames bij vrijwel alle gevaarlijke acties betrokken en zal van Koeman ongetwijfeld een plusje achter zijn naam hebben gekregen.

Wout Weghorst: -

Voor Weghorst werd het EK-kwalificatieduel met Frankrijk een wedstrijd om snel te vergeten. De spits stond vooral op een eiland en raakte al vroeg in het duel geblesseerd. De aanvalsleider probeerde door de pijn heen te bijten, maar moest zich uiteindelijk in de 38ste minuut laten vervangen door Donyell Malen.

Donyell Malen: 6

Malen moest tegen Frankrijk genoegen nemen met een plek op de bank. De aanvaller van Borussia Dortmund verving kort voor rust de geblesseerde Weghorst en liet zich na rust meerdere malen in positieve zin zien. Malen stond op de goede plek bij een afgekeurde treffer en kwam in de slotfase een teenlengte tekort om de 2-2 binnen te glijden.