Oranje Onder 19 voor het eerst Europees kampioen na zege op Spanje

Oranje Onder 19 is donderdag Europees kampioen geworden. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen was in de finale tegen Spanje Onder 19 met 0-1 te sterk. In de zeer vermakelijke finale in Boekarest bleek een eigen doelpunt van de Spaanse doelman Raúl Jiménez allesbeslissend. Nooit eerder werd Oranje Onder 19 Europees kampioen.

Oranje wist al in de derde minuut een aardige kans bij elkaar te voetballen. Kees Smit werd bereikt aan de rechterkant en legde af op Givairo Read, die zijn inzet richting de verre hoek op het laatste moment gekraakt zag worden door een Spaanse knie.

Het antwoord van Spanje, negenvoudig winnaar van het toernooi, liet niet lang op zich wachten. Spits Omar Janneh van Atlético Madrid draaide zich knap vrij van Dies Janse en besloot het in de korte hoek te proberen, waar Joeri Heerkens op tijd bij zat.

Het spel van beide ploegen was lange tijd niet om over naar huis te schrijven, al was Spanje in balbezit overtuigender. Toch kreeg Oranje halverwege de eerste helft plots een grote kans, toen een voorzet van Smit matig werd verwerkt door Jiménez. De doelman kwam met de schrik vrij toen Don-Angelo Konadu de rebound tegen zijn edele delen werkte, in plaats van tegen de touwen.

Een matige fase van Oranje volgde en slordig spel van onder meer Elijah Dijkstra leidde een hachelijk moment voor het doel van Heerkens in. De goalie van Sparta Praag moest ogenblikken later in actie komen om een knal van Izan Merino onschadelijk te maken.

In de openingsfase na rust ontsnapte zowel Oranje als Spanje. Eerst Spanje, toen Tygo Land zijn lage knal tegen de buitenkant van de paal zag belandden. Daarna kwam Heerkens tweemaal met de schrik vrij. Eerst toen Antonio Cordero van afstand de paal trof, en even later toen een kopbal van Óscar Marcos op de lat belandde.

Het spel golfde op en neer, met gevaarlijke momenten voor beide doelen. Uiteindelijk zou Oranje toeslaan. Een niet ál te beste lage voorzet van Read werd totaal verkeerd ingeschat door Jiménez, die de bal via zijn voet over de doellijn zag rollen: 0-1.

Oranje hield in de slotfase, soms met meer geluk dan wijsheid, stand. In de zes minuten aan toegevoegde tijd leverden meerdere Spaanse momenten niets op. Ayoub Oufkir liet in de counter een enorme kans missen, door oog in oog met Jiménez tegen de Spanjaard te schieten. Het had geen gevolgen, ook omdat de arbiter geen strafschop zag in een ogenschijnlijke overtreding van Smit.