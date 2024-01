Oranje met verrassende naam op het EK? ‘Misschien wel als basisspeler’

Door zijn hattrick tegen Excelsior was Luuk de Jong zaterdagavond hét onderwerp van gesprek in De Eretribune. De spits van PSV tilde zijn seizoenstotaal naar vijftien goals en dus kwam opnieuw de vraag op tafel of hij toch niet mee moet naar het EK met het Nederlands elftal.

"Het is een mooie rode wijn", begint Jan Joost van Gangelen poëtisch als het over De Jong gaat. "Het ligt op de plank, het kan een tijdje mee, je blaast er wat stof af en het wordt beter en beter."

Karim El Ahmadi is het daarmee eens. "Het is knap dat hij het elke week weet op te brengen. Vandaag had hij ook weer een hakbal. Fantastisch. In het meevoetballen vind ik hem echt heel sterk. Vorig seizoen was hij minder, maar dat kwam doordat hij vaak geblesseerd was."

El Ahmadi ziet De Jong de leidersrol grijpen bij PSV. "Het is een hele goede prof als je op die leeftijd dit elke week kan brengen. En niet alleen in deze wedstrijden. Ook in grote wedstrijden en de Champions League. Ik vind dat knap. Jammer dat hij niet voor Oranje..."

"Dat gaat goed komen", verzekert Van Gangelen. "Geloof mij maar. Als dit zo blijft en de competitie is afgelopen, gaat De Jong tien dagen in een ijsbad zitten en zegt ome Ronald (Koeman, red.): 'Je moet nu komen.' Als hij op dertig goals eindigt kun je er toch niet omheen?"

Marciano Vink haakt in op de woorden van Van Gangelen. "Er wordt nu veel gesproken over Brobbey en Zirkzee. Luuk de Jong blijft altijd een beetje op de achtergrond omdat hij bedankt heeft. Het zou niet heel gek zijn om hem erbij te hebben als pinchhitter. Misschien kan hij van daaruit wel basisspeler worden. Ik vind het een hele complete spits."

Ook Vink vindt dat De Jong grote stappen maakt in het meevoetballen. "Dat De Jong zich zo kan profileren in een voetballend team, dat is geweldig. Hij krijgt ze van Bakayoko, hij krijgt ze over de grond. Hij heeft zeven assists, dat geeft aan dat hij ook oog heeft voor een ander. Gimenez (vier assists) en Pavlidis (één assist) komen niet aan die cijfers als aangever."

