Oranje Leeuwinnen sluiten Nations League af met gelijkspel tegen Schotland

De Oranje Leeuwinnen hebben de Nations League afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen Schotland. Jill Roord zorgde aan Nederlandse zijde voor het doelpunt, bij de Schotten was Kathleen McGovern trefzeker.

Nederland ging vrijdag kansloos onderuit tegen Duitsland. Voorafgaand aan dat duel hadden Nederland en Duitsland allebei tien punten in vier groepsduels verzameld. De Oranje vrouwen hadden daardoor nog een kans op groepswinst, maar moesten dan wel afrekenen met Duitsland.

Na een afgetekende 4-0 nederlaag kon de ploeg van bondscoach Andries Jonker dat toetje uit zijn hoofd zetten. Tegen Schotland begon Oranje met flink wat wijzigingen aan de aftrap. Zo kregen Daphne van Domselaar, Sherida Spitse, Caitlin Dijkstra, Victoria Pelova en Daniëlle van de Donk een basisplaats.

Nederland kwam al vroeg op voorsprong in Tilburg. Pelova wist de opkomende Casparijn te vinden, die vervolgens een goede lage voorzet in huis had. Het schot van Romée Leuchter werd geblokt, maar de spits hield goed het overzicht en bereikte Jill Roord. Roord zag haar schot gekeerd worden, maar wist de rebound via Van de Donk wel te benutten: 1-0.

Na een half uur spelen leed Oranje slordig balverlies op het middenveld. De Schotten kwamen er snel uit en na een goede verre voorzet vanaf rechts wist McGovern de bal tegen de touwen te kopen: 1-1.

Schotland kwam even later opnieuw gevaarlijk voor de goal van Van Domselaar, maar het schot ging voorlangs. Daarna was het de beurt aan Oranje om gevaar te stichten. Pelova gaf een leep balletje op Van de Donk. Haar voorzet kwam gevaarlijk voor het doel, maar ging via een Schots been over de achterlijn.

Bondscoach Jonker bracht in de loop van de tweede helft de nodige wissels, maar zag Oranje niet meer tot scoren komen. Zo sluiten de Leeuwinnen de Nations League af op een tweede plek met elf punten uit zes wedstrijden.