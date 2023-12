Oranje Leeuwinnen loten Spanje in Nations League en kennen route naar Spelen

De Oranje Leeuwinnen kennen hun tegenstander in de Final Four van de Nations League. De ploeg van Andries Jonker zal het opnemen tegen regerend wereldkampioen Spanje. In de andere halve finale neemt Frankrijk het op tegen Duitsland.

De loting tegen Spanje is hoogst ongunstig. De Zuid-Europeanen wonnen in augustus van dit jaar het WK en zijn daardoor de favoriet voor de eindzege van de Nations League.

De winnaar en de nummer twee van het mini-toernooi zijn automatisch geplaatst voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Aangezien gastland Frankrijk één van de vier landen bij de laatste vier is, is het mogelijk dat Oranje zich plaatst voor de Spelen zonder de Nations League te winnen.

Na de loting van de halve finales werd er meteen doorgeloot. Daaruit bleek dat de winnaar van het duel tussen Nederland en Spanje het gastland zal zijn van de finale van de Nations League.

De finaleronde van de Nations League wordt eind februari van volgend jaar afgewerkt. Het olympische voetbaltoernooi in Frankrijk begint op 24 juli.

Het Nederlands elftal, onder leiding van bondscoach Andries Jonker, plaatste zich op spectaculaire wijze voor de laatste vier van de Nations League door af rekenen met België en daardoor Engeland achter zich te houden.

De Leeuwinnen wonnen zelf met 4-0 van onze zuiderburen, terwijl het Engeland van Sarina Wiegman met 6-0 triomfeerde tegen Schotland. Door een een doelpunt in de vijfde minuut van de blessuretijd werd Oranje op basis van het doelsaldo eerste in de poule.

