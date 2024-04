Oranje Leeuwinnen herstellen zich met minimale zege van blamage tegen ItaliÃ«

Oranje Leeuwinnen herstellen zich met minimale zege van blamage tegen Italië

De Oranje Leeuwinnen hebben zich dinsdagavond hersteld van de valse start in de EK-kwalificatie. Na de kansloze nederlaag tegen Italië van afgelopen vrijdag werd er ditmaal wel gewonnen: Noorwegen werd met 1-0 verslagen.

Het duel tussen de Oranjevrouwen en Noorwegen werd gespeeld in het Rat Verlegh Stadion in Breda, waar onder meer een basisplaats was weggelegd voor Ajax-spits Romée Leuchter.

Dat Oranje uit was op revanche werd al vroeg in het duel duidelijk, daar Lineth Beerensteyn al na zes minuten spelen voor de openingstreffer zorgde. Nagenoeg uit stand krulde de speelster van Juventus de bal in de verre hoek vanaf de rand van de zestien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De ploeg van bondscoach Andries Jonker had in het eerste kwartier weinig te duchten van Noorwegen. Nederland voetbalde makkelijk onder de druk uit, zonder daarbij echt gevaarlijk te worden voor het vijandelijke doel.

De eerste keer dat de Noren gevaarlijk werden was kort na rust, toen Celin Bizet het doel van Lize Kop onder vuur nam. De Oranje-keepster had er goed het zich op en kon vrij eenvoudig redden.

Noorwegen kwam met meer aanvallende intenties uit de kleedkamer na rust, maar was nauwelijks bij machte om de defensie van Oranje serieus op de proef te stellen. De ploeg van Koster loerde in die fase van de wedstrijd vooral op de omschakeling.

Een kwartier voor tijd leidde dat bijna tot een verdubbeling van de score. Opnieuw was het Beerensteyn die gevaarlijk opdook voor het doel van de Noren, maar ditmaal eindigde haar poging in het zijnet.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties