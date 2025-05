Oranje Leeuwinnen beleven kort voor EK complete afgang tegen Duitsland

De Nederlandse vrouwen hebben een zware nederlaag geleden in de cruciale Nations League-wedstrijd tegen Duitsland: 4-0. Door de nederlaag lijkt groepswinst buiten handbereik.

Nederland en Duitsland verzamelden allebei tien punten in vier groepsduels, maar alleen de groepswinnaar houdt uitzicht op toernooiwinst. In de clash met Duitsland koos bondscoach Andries Jonker in de punt van de aanval voor Romée Leuchter, die haar kans kreeg bij afwezigheid van Lineth Beerensteyn en Vivianne Miedema.

Duitsland kwam al vroeg voor eigen publiek op voorsprong. Een corner werd door Nederland weggewerkt, maar de daaropvolgende voorzet kwam via de kluts voor de voeten van Linda Dallmann. De speelster van Bayern München liet keepster Lize Kop kansloos met een uithaal in de verre hoek: 1-0.

De thuisploeg had in de beginfase het overwicht en kwam er meerdere malen gevaarlijk uit via de flanken. Een counter over de rechterkant kon nog net worden weggewerkt door Dominique Janssen.

Na twintig minuten spelen kreeg Oranje de eerste mogelijkheid. Jill Roord legde een corner perfect op het hoofd van Damaris Egurrola, maar de kopkans belandde in de handen van de Duitse doelvrouw.

Na een mooie combinatie aan Duitse kant dook Lea Schüller bij de tweede paal vrij op om een voorzet in te tikken: 2-0. Even later dook Sarai Linder op voor het doel van Kop om op slag van rust de 3-0 te maken.

Duitsland ging na rust vrolijk door met waar het gebleven was. Na een leep hakballetje was het opnieuw Schüller die een voorzet kon afmaken: 4-0. Nederland probeerde het wel, maar kreeg geen grip op de wedstrijd.