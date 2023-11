Oranje-klant gesteund: ‘Er is vaker gelachen om hem, dat zou ik niet meer doen’

Vrijdag, 17 november 2023 om 07:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:10

De telefoon van Mikos Gouka stond roodgloeiend na de berichtgeving van Sport over de vermeende interesse van FC Barcelona in Mats Wieffer, zo vertelt hij in de AD Voetbalpodcast. De middenvelder van Feyenoord, die op dit moment in Zeist is met Oranje, wordt gezien als serieus doelwit bij de Catalaanse grootmacht.

Sport wist woensdag te melden dat Wieffer 'nauwlettend' in de gaten wordt gehouden door Barcelona. De middenvelder heeft echter nog een langdurig contract in De Kuip, waardoor men in Spanje eerst serieus op de tafel zal moeten met de clubleiding van Feyenoord.

"Het feit dat zijn naam wordt gelinkt aan Barcelona geeft aan dat hij het goed doet", zegt Gouka, clubwatcher van Feyenoord namens het Algemeen Dagblad. "Om Wieffer is wel vaker gelachen, dat zou ik niet te veel meer doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Als voorbeeld haalt Gouka de ontwikkeling van Tijjani Reijnders aan. "Die sprak ik deze week. Hij zei dat mensen hem letterlijk vroegen wat hij ging doen bij AC Milan. Maar die heeft een heel uitgekiend plan gekregen van die club."

Gouka sluit dan ook niet uit dat Barcelona serieus werk gaat maken van Wieffer. "Als een club een bepaald type speler zoekt en ze volgen hem een jaar, zou dat best kunnen. Ik denk dat dat bij Wieffer ook niet uitgesloten is."

"Ik geef toe dat ik aan het begin van het seizoen ook niet aan dit soort clubs dacht, maar als dit soort clubs langskomen denk ik niet dat het voor een speler uitmaakt of het een club is die je echt verder kan ontwikkelen. Iedereen durft die gok wel te nemen, zeker als ze ook nog een goed verhaal hebben."