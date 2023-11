Oranje kent zorgeloze avond: hattrick van Stengs, debuut voor Hato en Dallinga

Dinsdag, 21 november 2023 om 22:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:31

Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiereeks dinsdagavond afgesloten met een ruimte overwinning tegen Gibraltar. De manschappen van Ronald Koeman wisten in het Portugese Faro, waar het uitduel gespeeld werd, zes doelpunten op het scorebord te zetten: 0-6. Drie daarvan kwamen op naam van Calvin Stengs. Mats Wieffer, Teun Koopmeiners en Cody Gakpo maakten de andere goals. Jorrel Hato en Thijs Dallinga maakten hun debuut voor Oranje.

Oranje had tien minuten nodig om de Gibraltarese muur te slechten. Joey Veerman wist Stengs in het drukke strafschopgebied met een handig passje te bereiken, waarna de Feyenoorder ineens kon binnenschieten: 0-1.

De volgende megakans was voor Wieffer, die in de 21ste minuut in complete vrijheid naast kopte. De middenvelder van Feyenoorder maakte dat binnen twee minuten goed door zijn hoofd te zetten tegen een hoekschop van Veerman: 0-2.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nederland bleef de aanval zoeken. Donyell Malen produceerde na een half uur spelen een matig schot van zestien meter. Koopmeiners wist in de 38ste minuut van iets dichterbij wél simpel raak te schieten: 0-3. De lage voorzet was overigens afkomstig van Quilindschy Hartman.

Koeman wisselde in de rust drie keer. De zeventienjarige Jorrel Hato kwam in plaats van Virgil van Dijk in de ploeg en werd daarmee de vierde jongste Oranje-debutant ooit. Ook voor Thijs Dallinga, die inviel voor Wout Weghorst, werden het zijn allereerste minuten in het Nederlands elftal.

Het Nederlands elftal liep vijf minuten na rust doodeenvoudig uit naar een 0-4 voorsprong. Stengs kwam van rechts naar binnen met de bal en kon na een simpele een-twee met Malen van een meter of tien afdrukken.

Veel kwam over de rechterflank bij Oranje, zo ook het vijfde doelpunt in de 62ste minuut. Rechtsback Jordan Teze vond Stengs, die vanuit het strafschopgebied met een knap schot in de kruising schoot: 0-5.

Dallinga probeerde zijn debuut op te luisteren met een doelpunt. Een hakje van de spits van Toulouse haalde het in de 72ste minuut echter niet. Dallinga ging negen minuten later onder een voorzet van invaller Cody Gakpo door. Niemand raakte de binnenvallende bal meer aan en dus werd het een treffer voor de Liverpool-aanvaller: 0-6.

Nederland eindigt tweede in Groep B achter Frankrijk, zoals al bekend was. De Fransen leden in het slotduel overigens het eerste puntenverlies deze campagne door met 2-2 gelijk te spelen in Griekenland.