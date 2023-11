Oranje kent potentiële tegenstanders op het EK na play-off-loting van UEFA

Donderdag, 23 november 2023 om 13:08 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:08

De UEFA heeft donderdagochtend de loting voor de EK-play-offs verricht. Twaalf landen maken nog kans op de laatste drie tickets voor het eindtoernooi in Duitsland van volgend jaar zomer.

De drie winnaars van de verschillende ‘routes’ belanden in Pot 4, wat betekent dat zij een potentiële tegenstander van Nederland zijn. Oranje zit namelijk in Pot 3.

De twaalf landen krijgen via de Nations League nog een laatste kans om zich te kwalificeren voor het EK. De UEFA heeft hen verdeeld over drie ‘mini play-offs’. Polen, Wales, Finland en Estland zijn ingedeeld in Route A.

De ene halve finale zal gaan tussen Polen en Estland, terwijl Finland en Wales gaan uitvechten wie zich mag melden in de finale. De winnaar van de finale krijgt een EK-ticket.

Route B bestaat uit Israël, Bosnië en Herzegovina, Oekraïne en IJsland. Laatstgenoemd land treft Israël in de halve finale; Oekraïne en Bosnië en Herzegovina gaan met elkaar strijden om een plek in de finale. Georgië, Griekenland, Kazachstan en Luxemburg melden zich in Route C.

Georgië en Luxemburg spelen tegen elkaar in de halve finale, wat ook geldt voor Kazachstan en Griekenland. De winnaars van Route B en C krijgen logischerwijs ook een ticket voor het EK.

De drie winnaars van de EK-play-offs eindigen hoe dan ook tijdens de loting voor de groepsfase van het eindtoernooi in Pot 4. Italië, dat zich met moeite wist te kwalificeren na een gelijkspel tegen Oekraïne (0-0), meldt zich ook in Pot 4. Dat betekent dat zij in de groep van Oranje kunnen komen.

Definitieve potindeling loting EURO 2024

Pot 1

Duitsland

Portugal

Frankrijk

Engeland

België

Spanje

Pot 2

Hongarije

Turkije

Denemarken

Albanië

Roemenië

Oostenrijk

Pot 3

Schotland

Nederland

Kroatië

Tsjechië

Slowakije

Slovenië

Pot 4

Servië

Zwitserland

Italië

Winnaar play-offs

Winnaar play-offs

Winnaar play-offs