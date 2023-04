Oranje-kandidaat onthult: ‘Twee Nederlandse topclubs hebben geïnformeerd’

Zondag, 16 april 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 07:00

Jeremiah St. Juste speelt sinds afgelopen zomer voor Sporting Portugal. In het voetbalgekke land van onder meer Eusébio en Cristiano Ronaldo heeft de 26-jarige verdediger een kraakheldere ambitie: zich weer in de kijker spelen bij het Nederlands elftal. Voetbalzone sprak uitgebreid met St. Juste, die onlangs zijn persoonlijke snelheidsrecord verbeterde door een sprint van 37,7 kilometer per uur te trekken tegen Arsenal in de Europa League. Een gesprek over zijn jeugd in een echte voetbalfamilie, het avontuur in Lissabon, dromen over Oranje en het maken van de juiste keuzes.

Door Wessel Antes

St. Juste groeide op in het Groningse dorp Marum, waar hij zijn liefde voor voetbal al snel ontdekte. “Dat kwam echt door mijn broers, sowieso. Benjamin is anderhalf jaar ouder en Yoshua zelfs vijf jaar. Ik ging altijd bij hun trainingen kijken en mocht soms zelfs meedoen, waardoor ik er automatisch in rolde. Op het grasveldje voor ons huis heb ik veel geleerd door met oudere jongens te spelen. Hard worden, tegen sterkere gasten opboksen. Ik moet zeggen dat het me uiteindelijk veel heeft gebracht. Als jongens uit onze buurt wilden voetballen kwamen ze altijd als eerst ons ophalen, want dan waren er direct drie spelers.” Benjamin speelde uiteindelijk in de jeugdopleiding van sc Heerenveen en FC Groningen. Yoshua heeft tientallen interlands namens het Nederlands zaalvoetbalteam achter zijn naam staan.

De pijlsnelle mandekker van Sporting heeft als kind zelf ook even nagedacht over een overstap naar zaalvoetbal. “Toen ik mijn broers zag spelen begon dat wel te kriebelen, maar ik speelde zelf toen al in de jeugd bij Heerenveen”, aldus St. Juste. “Uiteindelijk was het daardoor een no-brainer om toch gewoon voor veldvoetbal te gaan. Door die keuze mocht ik eigenlijk niet zaalvoetballen, maar stiekem was ik af en toe toch nog in de zaal te vinden.” In zijn jeugd was St. Juste niet direct verdediger. “Ronaldinho was mijn grote held, dus ik wilde doelpunten en acties maken. Tot een trainer bij Heerenveen mij plotseling achterin neerzette. In die beslissing kon ik mij destijds echt niet vinden, maar uiteindelijk werd ik opgeroepen voor jeugdinterlands met het Nederlands elftal. Toen dacht ik: Ja Jer, misschien heeft hij wel gelijk. Vanaf dat moment ben ik me echt gaan focussen op verdedigen.”

Onderweg naar zijn doorbraak bij Heerenveen had St. Juste altijd al persoonlijke begeleiding van zijn oudere broers. Inmiddels is dat volledig geprofessionaliseerd en hebben Benjamin en Yoshua zelfs een bedrijf: St. Juste Management. “Mijn grote droom was om dit met mijn broers te bereiken en dat is gelukt. Zij zijn er altijd geweest en hebben ervoor gezorgd dat mijn focus op voetbal bleef. Die begeleiding is puur begonnen uit broederliefde, want ik heb ook andere zaakwaarnemers gehad, maar uiteindelijk had ik wel door dat ik dit echt met mijn broers wil doen.” In april vorig jaar werd een kunstgrasveld bij amateurclub sv Marum vernoemd naar de drie broers: de St. Juste Jeugdarena. “Dat was echt een eer. Ik hoop dat ik de jeugd in Marum kan inspireren met mijn verhaal: door hard te werken kan iedereen het ver schoppen.”

In FIFA is St. Juste al jaren een van de snelste verdedigers. Het leverde hem veel reacties op van liefhebbers van het computerspel. Maar waar komt die snelheid vandaan? “Dan ga ik toch mijn moeder de eer geven, haha! Mijn moeder deed aan atletiek en zegt altijd tegen me dat ze heel snel was.” Toch heeft St. Juste hard aan zijn sprintsnelheid gewerkt, zo zegt hij zelf. “Bij Heerenveen hadden we altijd STIM-gesprekken. Dat staat voor snelheid, techniek, inzicht en mentaliteit. Tijdens een van die evaluatiegesprekken was aangegeven dat ik niet snel ben. In die periode had ik last van groeipijn dus dat klopte ook wel, maar nu is dat natuurlijk wel grappig om terug te lezen. Vooral in mijn tijd bij Feyenoord heb ik er uiteindelijk hard aan gewerkt om sneller te worden.”

St. Juste met Sam Larsson in zijn tijd bij Heerenveen, de speler met wie hij het vaakst samenspeelde.

In de zomer van 2017 maakte St. Juste zijn eerste droomtransfer: van het Abe Lenstra Stadion naar De Kuip. Bij Feyenoord voelde hij zich al snel thuis. “Ik vond de stap qua grootte eigenlijk wel meevallen. Het niveau is natuurlijk hoger en er worden andere dingen van je verwacht, maar ik kreeg er juist energie van om voor zulke fanatieke supporters te spelen. Dat stadion blijft geweldig, iedere wedstrijd opnieuw.” Als speler van Feyenoord won St. Juste zijn enige prijzen tot dusver: tweemaal de Johan Cruijff Schaal en een TOTO KNVB Beker. “Dat waren geweldige momenten. Zeker die 0-3 in de bekerfinale tegen AZ zal mij altijd bijblijven. Dat was heel speciaal. Het is misschien een cliché, maar uiteindelijk wil je als voetballer meedoen om de prijzen. Die droom is bij Feyenoord uitgekomen en daardoor ben ik hongerig naar meer.”

In Rotterdam-Zuid speelde St. Juste samen met Robin van Persie, de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. De aanwezigheid van de voormalig superspits gaf St. Justes dienstverband bij Feyenoord extra glans, zo concludeert hij zelf. “Dat ik met Robin heb mogen spelen koester ik zeker. Alles wat hij deed was gewoon pure klasse. Zijn aannames, vrije ballen, echt alles ging op gevoel. Natuurlijk was hij aan het einde van zijn carrière, dus qua intensiteit was het iets minder, maar als je dan zag hoe hij ballen krulde en alles met zijn binnenkant afrondde was dat echt genieten. Er was geen bal die hij slecht raakte. Dat hij op die leeftijd nog zo belangrijk was in ons elftal, daar kan ik echt alleen maar respect voor hebben.”

Van Persie was zeer actief in het groepsproces bij Feyenoord. “Hij wilde veel met ons delen over de ervaringen die hij heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld over spelen onder Arsène Wenger en Sir Alex Ferguson. Naar zulke verhalen luister je als jonge speler natuurlijk graag”, aldus St. Juste, die eenmalig een klein akkefietje had met de linkspoot. “Dat is wel grappig, want daar heb ik ook van geleerd. Tijdens de rondo wipte Robin altijd balletjes op, net over het been van de verdedigers heen. Soms vielen die balletjes dan net achter mij, omdat ik volgens Robin niet goed klaarstond. Daar kon hij dan echt op hameren: ‘Jer, je moet gewoon klaar staan op je voorvoeten, direct. Geen slappe hap!’ Dat was een wijze les. Robin wil gewoon kwaliteit zien, ook tijdens een rondo, en daar heeft hij gelijk in.”

St. Juste spreekt nog regelmatig met zijn oude teamgenoten van Feyenoord. “Met Berghuis heb ik nog goed contact. Ook Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida en Jan-Arie van der Heijden spreek ik weleens. We volgen elkaar nog op Instagram dus dan heb je af en toen korte gesprekjes.” St. Juste volgt de prestaties van zijn oude club op de voet. “Ik had wel verwacht dat Feyenoord deze stap naar de top zou kunnen zetten, maar blijkbaar miste er in mijn periode toch iets waardoor dat niet gebeurde. Misschien hadden wij onze ambities als team meer kunnen uitspreken naar elkaar. Ik denk dat de huidige groep en trainer dat, klaarblijkelijk, een stuk meer doen. Het is ieder geval een fantastisch geheel en daar geniet ik oprecht van. Feyenoord is van ver gekomen, dus het is extra mooi dat deze selectie onderweg is naar een hele bijzondere prestatie.”

St. Juste, Berghuis en Van Persie tijdens de legendarische 6-2 zege van Feyenoord op Ajax.

In 2019 was er veel interesse voor St. Juste, die bij Feyenoord noodgedwongen een positiewisseling onderging. “Van centrale verdediger naar rechtsback”, herinnert de verdediger zich nog goed. “Daarin moest ik mijn draai vinden. Dat lukte voor mijn gevoel niet volledig, om mijn vorm ook echt constant vast te houden. Dan moet je voor jezelf keuzes maken, en toen Mainz zich meldde leek me dat de juiste uitdaging. Mainz gaf mij direct een goed gevoel. Iedere week spelen in de Bundesliga op mijn favoriete positie, dat zag ik wel zitten. Het was een weloverwogen keuze om in Duitsland te tekenen en uiteindelijk heeft dat ook goed uitgepakt.” Feyenoord hield acht miljoen euro over aan het vertrek van St. Juste, ruim drie miljoen euro meer dan de betaalde transfersom aan Heerenveen in 2017.

Bij 1. FSV Mainz 05 heeft St. Juste veel geleerd. “Het spelen op een hoge intensiteit, het hebben van een leidende rol, het positie kiezen. Eigenlijk was iedere wedstrijd in de Bundesliga een nieuwe les. Ik heb veel mooie wedstrijden kunnen spelen tegen goede tegenstanders, dat was genieten.” In Duitsland vocht St. Juste onder meer duels uit met Erling Braut Haaland, Robert Lewandowski en Timo Werner. Voor zijn tijd in Mainz is de verdediger Jean-Paul Boëtius zeer dankbaar. “Hoewel ik nooit zoveel problemen heb met het aanpassen aan nieuwe situaties, heb ik heel erg veel aan hem gehad. Voor mijn vriendin was dat ook fijn, aangezien zij het goed kan vinden met de vriendin van Jean-Paul. Daardoor voelde Duitsland al snel als thuis voor ons en kon ik me volledig focussen op voetbal.”

Als speler van Mainz werd St. Juste onder bondscoach Frank de Boer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Gibraltar en Letland kwam hij echter niet binnen de lijnen. “Toen Louis van Gaal bondscoach werd ben ik uit beeld geraakt, helaas. Ook omdat ik last kreeg van mijn schouders. Uiteindelijk heb ik besloten om ze te laten opereren, waardoor ik vorig seizoen maar acht wedstrijden heb gespeeld.” St. Juste had afgelopen zomer de keuze om bij Mainz te blijven, maar was toe aan iets nieuws. “Er was veel interesse, dus ik heb echt de tijd genomen om het juiste pad te kiezen. Bij Sporting klopte het plaatje: een mooi land, de visie van de club en het spelen van Champions League (inmiddels Europa League, red.). Als ik mezelf laat gelden in de Europese competities kom ik vanzelf weer in beeld bij Oranje. Daar geloof ik echt in.”

St. Juste kende een onwennige start in Lissabon, maar is inmiddels een belangrijke kracht in het elftal van trainer Rúben Amorim. “Door vorig seizoen had ik een achterstand in de voorbereiding, wat nog een beetje door sukkelde aan het begin van dit seizoen. Nu voel ik me heel goed en kan ik mezelf echt laten zien. Het is fijn om weer echt voetballer te zijn.” De verdediger staat inmiddels op 31 wedstrijden voor Leões, die nog altijd actief zijn in Europa. In de return tegen Arsenal toonde St. Juste over stalen zenuwen te beschikken. Zijn penalty, de allereerste van de strafschoppenreeks, schoot hij hoog achter doelman Aaron Ramsdale, die geen schijn van kans had. Uiteindelijk bekerde Sporting verder naar de kwartfinale, waarin Juventus deze maand de tegenstander is.

St. Juste speelde in totaal vier keer tegen Lewandowski in de Bundesliga.

St. Juste was op jonge leeftijd al actief in de Champions League met Feyenoord. Dat leverde een memorabel moment op. In de 91ste minuut van het groepsduel met Napoli (2-1) kopte hij de Stadionclub langs de Italianen. “Dat was geweldig, misschien wel mijn mooiste moment als speler van Feyenoord. De keuze voor Sporting was dan ook bewust, want dat soort momenten in Europa wil ik vaker meemaken. Sporting mocht dit seizoen direct beginnen in de Champions League, dus dat is zeker een belangrijke factor geweest.” In Lissabon ligt St. Juste vast tot medio 2026.

Als antwoord op de vraag hoe het leven in de Portugese hoofdstad is, draait St. Juste zijn camera om. “Het is heerlijk! Kijk zelf maar, echt prachtig. Ik geniet elke dag van het weer en mijn gezin. Het leven is hier top, ik mag echt niet klagen.” Qua klimaat verschilt Portugal enorm met Duitsland. “Ook op dat vlak heb ik een goede transfer gemaakt, want de regen mis ik niet. Vijf minuten van ons huis af is een strand. Mijn dochter houdt heel erg van zand, dus daar zijn we dan vaak te vinden. Toen ik mijn dochter en zoontje laatst samen zag spelen dacht ik: eigenlijk heb ik niets meer nodig. Dat was wel even een besefmomentje.”

Als St. Juste het centrum ingaat, merkt hij direct hoe belangrijk voetbal is voor Portugezen. “Als je als speler van een grote club als Sporting in de stad komt doet dat wat met de mensen. Iedereen is gek van voetbal hier.” Qua landstitels staat Sporting (19) op de derde plek, achter Benfica (37) en Porto (30). Dit seizoen zit een kampioenschap er helaas niet in voor Verde-e-Brancos. “We staan nu op de vierde plek, een positie waar we als club niet horen te staan. Sporting hoort te strijden om de titel. Het zure is dat we wel goed voetbal spelen, maar onszelf te vaak vergeten te belonen. Onze selectie heeft echt kwaliteit. Dat was tegen Arsenal, de Engelse koploper, ook wel te zien. Toch hebben we in de competitie te veel wedstrijden gespeeld waarin het balletje de verkeerde kant opviel. Dat mag niet gebeuren.”

St. Juste schat het niveau van de Liga Portugal hoger in dan het niveau van de Eredivisie. “In Nederland draait het natuurlijk veel om techniek, maar Portugal heeft mij echt verbaasd. Ik heb gemerkt dat bijna iedere speler hier goed met de bal overweg kan. De spelers zijn dus een stuk technischer dan ik dacht. Daarnaast denk ik dat de intensiteit iets hoger ligt in Nederland.” Amorim, de trainer van Sporting, is slechts twaalf jaar ouder dan St. Juste. Volgens geruchten is hij in beeld bij meerdere Europese grootmachten. “Daar kijk ik niet van op. Ik ken geen trainer die zo voetbalgek is als hij. Hij is duidelijk in zijn communicatie en dat vind ik persoonlijk heel fijn. Hij ziet ons als zijn jongens en is continu bezig met onze ontwikkeling. Ik verwacht dat we nog veel van hem gaan horen de komende jaren.”

De penalty van St. Juste tegen Premier League-koploper Arsenal in het Emirates Stadium.

Door zijn goede spel hoopt St. Juste zich uiteindelijk op de kaart te zetten bij bondscoach Ronald Koeman. Het spelen voor Oranje blijft een droom die nog niet verwezenlijkt is. Die ambitie zet St. Juste regelmatig aan het denken. “Doordat ik aan het begin van dit seizoen niet alles speelde, heb ik afgelopen winter kort nagedacht over een verhuur aan de Eredivisie. Twee Nederlandse topclubs hebben naar mij geïnformeerd. Ik heb daar kort over nagedacht omdat ik toch het gevoel heb dat je in Eredivisie sneller in aanmerking komt voor Oranje. Inmiddels ben ik heel blij dat ik hier ben gebleven. Dan zie je ook hoe snel het kan gaan. Na de wedstrijd tegen Arsenal kwam er interesse vanuit de bovenkant van de Premier League. Het is aan mij om deze vorm door te zetten en aan de bondscoach te laten zien dat ik het echt wil. Uiteindelijk is de keuze natuurlijk aan hem.”

St. Juste denkt dat hij zeker van waarde kan zijn in Oranje. “Ik hoop dat ik, ook door de wedstrijden die ik onlangs heb gespeeld in de Europa League, in beeld ben. Daar ga ik ook wel vanuit. Ik denk dat ik, zeker gezien mijn snelheid en veelzijdigheid, iets kan toevoegen aan het Nederlands elftal.” Het volkslied hoeft geen struikelblok te vormen in het geval van St. Juste. “Dan bel ik mijn broer Yoshua wel even! Die heeft het vaak kunnen zingen en zelfs op eindtoernooien. Dat is voor mij ook een droom.”

Naast Oranje heeft St. Juste nog genoeg ambities in zijn verdere loopbaan als speler. “Tot nu toe kan ik terugkijken op een hele mooie carrière, denk ik. Van Heerenveen naar Feyenoord, vervolgens naar Mainz en nu laat ik mezelf ook hier bij Sporting zien. Als ik naar mijn prestaties kijk, kan ik zeggen dat ik nog geen domme beslissingen heb genomen. Nu wil ik gewoon constant blijven spelen bij Sporting. Wellicht komt er dan op een gegeven moment weer een mooie vervolgstap voorbij. Het afgelopen jaar heb ik ook gezien dat je niet alles kunt uitstippelen in deze wereld. Voor mij is het vooral belangrijk dat ik mijn toekomstige keuzes op een mentaal gezonde manier maak. Ook daarom ben ik blij met de steun van mijn broers.”

St. Juste in gesprek met Steven Bergwijn tijdens een fietstocht met het Nederlands elftal.

St. Juste vindt het belangrijk om ook bezig te zijn met het leven na zijn loopbaan. “Samen met een zakenpartner en mijn broer Benjamin ben ik een community gestart voor jonge atleten, die zo hun geld kunnen investeren in startup companies. Inmiddels zijn er zo’n dertig atleten aangesloten en het is heel mooi om te zien hoe dat nu loopt. Daarnaast heb ik wat vastgoed in bezit, lees ik graag boeken en doe ik er veel aan om mezelf te ontwikkelen als persoon. Ik vind het belangrijk om te blijven groeien en nieuwe inzichten over het leven te verzamelen.” Eén ding stijgt echter boven alles uit voor St. Juste. “Dat zijn mijn kids. Het blijft geweldig om ze elke dag te zien groeien. Ze zijn het mooiste dat mij is overkomen.”

“Mijn gezin is voor mij dé absolute drijfveer om mentaal gezonde keuzes te blijven maken”, concludeert St. Juste. “Na mijn carrière wil ik kunnen terugkijken en denken: Jer, je bent altijd bij jezelf gebleven en hebt de juiste beslissingen genomen.” Die gedachtegang is voor St. Juste nog belangrijker dan het winnen van prijzen of een debuut in Oranje. “Tuurlijk streef ik daar als sportman ook naar. Maar ik kan me nu groots uitspreken en zeggen dat ik de Champions League of het WK wil winnen, want dat zijn ook ambities, maar je hebt het niet altijd zelf in de hand. Het bewust kiezen van mijn eigen pad wel.”