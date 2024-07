Oud-international vreest vroege uitschakeling als Oranje geen eerste wordt

Het Nederlands elftal moet er alles aan doen om als groepswinnaar naar de achtste finale van het EK te gaan, zo luidt het oordeel van Sander Westerveld. De voormalig doelman van Oranje vreest een vroegtijdige uitschakeling op EURO 2024 als het elftal van bondscoach Ronald Koeman zich achter Frankrijk bij de laatste zestien landen schaart.

"Het is wel handiger om er nog alles aan te doen om eerste te worden", benadrukt Westerveld dinsdag in gesprek met ESPN. Bij een eerste plaats in groep D ontloopt het Nederlands elftal in de volgende ronde titelfavorieten Duitsland, Spanje en Portugal.

Westerveld, met zes interlands voor Oranje achter zijn naam, heeft goede hoop dat winst op Oostenrijk dinsdag voldoende is voor groepswinst. "Ik was niet heel erg overtuigd van Frankrijk, dus het moet kunnen voor Oranje. Maar Frankrijk moet tegen Polen en die liggen er al uit. Ik weet niet hoe gemotiveerd die nog zullen zijn."

De voormalig doelman van onder meer Vitesse, Liverpool en Real Sociedad weet echter dat Frankrijk over extreem veel kwaliteit beschikt. "Als Frankrijk wel een keer zijn best gaat doen, kan het ook zomaar 3-0 worden, zeker als ze Mbappé nog brengen", doelt hij op de aanvaller met de gebroken neus.

"Nederland kan nog wel een rondje verder komen, maar tegen Duitsland en Spanje worden ze echt gek getikt. Als ze er dan uitgaan, hoop ik dat ze strijdend ten onder gaan, zoals de Kroaten", aldus Westerveld.

Scenario's

Mocht Nederland uiteindelijk eerste worden in de poule, dan is de nummer twee van Groep F de tegenstander in de achtste finale. Op dit moment is dat Turkije, dat bij een nederlaag in de laatste groepswedstrijd in een onderling duel nog voorbij kan worden gestreefd door Tsjechië. Georgië maakt daarnaast nog een hele kleine kans om tweede te eindigen in Groep F.

Als Nederland tweede wordt, treft het de nummer twee van Groep E. Dat is op dit moment België, maar alle landen hebben in deze poule nog iets om voor te spelen. België, Oekraïne, Slowakije én Roemenië hebben namelijk na twee groepsduels allemaal drie punten.

Indien Oranje dinsdagavond verliest van Oostenrijk, eindigt het derde in Groep D met vier punten. In dat geval treft Nederland een groepswinnaar uit een andere poule: Spanje, winnaar Groep C (in potentie Engeland) of de winnaar van Groep E, waar nu dus nog niets is beslist.

Verbruggen

Westerveld vindt in ieder geval dat Bart Verbruggen zijn plek onder de lat bij Oranje heeft verdiend. "Ik was in Leipzig bij de wedstrijd tegen Frankrijk. Dus toen heb ik hem ook tijdens de warming-up gevolgd. Hij is voorlopig gewoon onze nummer 1."

"Ik zei van tevoren al dat ik hem ook als eerste keeper zou hebben gekozen. Hij is zó rustig, maakt hele belangrijke reddingen en is ook nog eens waanzinnig goed met zijn voeten", krijgt de Oranje-keeper lof toegezwaaid van een voorganger.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!