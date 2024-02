Oranje-international kroont zich tot snelste speler van de Premier League

Micky van de Ven is tot dusver de snelste speler van het huidige Premier League-seizoen, zo blijkt uit cijfers die zijn gepubliceerd door Sky Sports. De Nederlander behaalde een snelheid van 37.38 kilometer per uur.

Daarmee is de verdediger van Tottenham Hotspur net iets sneller dan Chidozie Ogbene. De rechtsbuiten van Luton Town liet een topsnelheid van 36.93 kilometer per uur noteren.

De top 3 wordt gecompleteerd door Pedro Neto. De Portugese aanvaller van Wolverhampton Wanderers was net iets langzamer dan Ogbene. Hij had een topsnelheid van 36.86 kilometer per uur.

Dominik Szoboszlai van Liverpool noteerde de op drie na hoogste topsnelheid: 36.76 kilometer per uur. Dara O’Shea, die onder contract staat bij Burnley, liet de vijfde tijd noteren. Hij rende 36.73 kilometer per uur.

Op plek zes en zeven staan respectievelijk Anthony Gordon en Amadou Onana. De spelers van Newcastle United en Everton waren goed voor een topsnelheid van 36.68 kilometer per uur en 36.65 kilometer per uur.

Van de Ven kwam afgelopen zomer voor veertig miljoen over van VfL Wolfsburg. De in Wormer geboren verdediger maakt veel indruk in zijn eerste seizoen in de Premier League.

Zo is hij basiskracht in het elftal van manager Ange Postecoglou. Hij kwam tot dusver al veertien Premier League-duels in actie, waarin hij één doelpunt voor zijn rekening nam.

