Oranje-international betuigt spijt: ‘Nu ik terugkijk... Niet het beste idee’

Maandag, 9 oktober 2023 om 21:25 • Noel Korteweg

Jeremie Frimpong heeft spijt dat hij afgelopen zomer bedankte om met Jong Oranje naar het EK te gaan. Dat vertelt de 22-jarige rechtsback van Bayer Leverkusen in gesprek met de mediakanalen van de KNVB.

De rechtsback werd door de toenmalige bondscoach Erwin van de Looi geselecteerd voor het eindtoernooi in Georgië en Roemenië, maar Frimpong ging niet in op die uitnodiging. Die beslissing kwam hem duur te staan, daar Ronald Koeman hem begin september als ‘straf’ ook niet opnam in de selectie van het grote Oranje.

Frimpong heeft spijt van zijn beslissing om niet met Jong Oranje naar het EK te gaan. “Als ik nu terugkijk, die afmelding voor Jong Oranje... Het was niet het beste idee. Nu ik terugkijk, kan ik zeggen dat het niet goed van mij was.”

“Nu wil ik graag vooruitkijken, me focussen op wat er gaat komen en het team zo goed mogelijk helpen. Het is een geweldig gevoel om voor je land te spelen. Ik heb er zin in”, vervolgt Frimpong, die vorige week zijn contract bij Leverkusen tot medio 2028 verlengde.

De vleugelverdediger maakt indruk met de ploeg van trainer Xabi Alonso. Leverkusen staat met negentien punten uit de eerste zeven wedstrijden op de eerste plaats in Duitsland. “Het team doet het nu heel goed. Maar je weet hoe voetbal werkt, je kunt niet hoogmoedig worden”, is Frimpong duidelijk.

“We zijn nog niet eens halverwege het seizoen, dus we moeten gewoon doorgaan. De Bundesliga is een hele goede competitie, vooral voor jonge spelers.”

“Ik denk dat ik me goed ontwikkeld heb. Ik heb natuurlijk ook een goed team met coaches en een staf die ons helpt”, aldus de pijlsnelle back. Frimpong wacht nog altijd op zijn debuut in het Nederlands elftal. Wellicht is het tegen Frankrijk (aanstaande vrijdag) of Griekenland (volgende week maandag) zover.