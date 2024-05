Opwarmer voor het EK valt compleet verkeerd bij Oranje-fans: ‘Holy shit!’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor het Nederlands elftal, dat zich muzikaal voorbereidt op het EK.

Er zit een speciaal EK-lied aan te komen van DJ Armin van Buuren in samenwerking met Chef'Special, zo kan worden opgemaakt uit beelden die worden gedeeld door OnsOranje. In de nieuwste post van het officiële Oranje-account doet ook de selectie van Ronald Koeman een duit in het zakje.

Het lijkt erop dat in aanloop naar het EK telkens een deel van het nummer wordt prijsgegeven door de KNVB. Voor het nummer werkt Van Buuren samen met de uit Haarlem afkomstige band Chef'Special.

Te zien is onder meer hoe de spelers van het Nederlands elftal meezingen met leadzanger Joshua Nolet. Chef'Special is onder meer bekend van de nummers 'In Your Arms' en 'Nicotine'. Van Buuren werd vijf keer uitgeroepen tot beste DJ ter wereld.

Op X kunnen de beelden op weinig goedkeuring rekenen bij de Oranje-fans, die vooral vallen over de ongemakkelijke setting. "Doe maar niet, gewoon niet. Snel weghalen", reageert iemand. Een ander: "Jullie zetten ons land echt ten schande man. Holy shit."

Weer iemand anders reageert met: "Besef: er zit iemand in Zeist op een kantoortje die denkt: Laten we 25 a-muzikale miljonairs verzamelen en hen een paar keer 'ho ho ho' laten zingen met Chef'Spcial. Hoe heeft niemand intern gezegd: 'Laten we dit niet doen, dit is geen goed plan.'"

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties