Opvolgers Slot

Feyenoord ziet Arne Slot na een dienstverband van drie seizoenen naar Liverpool vertrekken. De 45-jarige coach moet op Anfield levende legende Jürgen Klopp opvolgen. De grote vraag is nu: wie gaat Slot opvolgen in De Kuip? Voetbalzone denkt mee met algemeen directeur Dennis te Kloese en zet de meest aansprekende kandidaten voor de trainersfunctie op een rijtje.

Joseph Oosting

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Feyenoord denkt eraan om Joseph Oosting aan te stellen mocht Slot inderdaad naar Liverpool vertrekken, zo melddewoensdag. Volgens het ochtenddagblad heeft Feyenoord de huidig FC Twente-trainer 'op de radar als mogelijke vervanger'. De regerend kampioen oriënteert zich duidelijk alvast op de trainersmarkt, daar een vertrek van Slot aanstaande lijkt. Oosting reageerde bijkort op de geruchten. "Ik lees het en dat is mooi, maar ik werk bij FC Twente en heb het hier goed naar mijn zin. Wat moet ik er voor de rest mee? Het zijn allemaal geruchten."

Sipke Hulshoff

Slot wil zijn assistent het liefst meenemen naar Liverpool. Willem van Hanegem vindt de rechterhand van de vertrekkende coach echter zeer geschikt om het stokje over te nemen in De Kuip. "Hij is heel belangrijk", zei de oud-trainer van Feyenoord vorig jaar nog in de-podcast van het. "In eigenlijk alles van wat er nu allemaal zo goed gaat bij Feyenoord. Dus waarom zou je dat veranderen als Slot vertrekt en niet gewoon hem de kans geven?"

Ron Jans/Robin van Persie

Johan Derksen vindt Ron Jans een geschikte kandidaat voor Feyenoord. René van der Gijp is het daar roerend mee eens. "Jans dan met Van Persie. Dat zou ik dan zeggen. Laat Van Persie lekker twee jaar meelopen met Ron Jans. Met een beetje pech en blessures wordt Heerenveen veertiende. Dan heb je het gewoon kut gedaan", zo klonk het in. Van Persie is in beeld bij Heerenveen als hoofdtrainer, maar dat vindt Van der Gijp dus geen goed idee.

Kees van Wonderen

Heerenveen zoekt dus een opvolger voor Kees van Wonderen, die na dit seizoen vertrekt uit het Abe Lenstra Stadion. Hij was in totaal twee seizoenen verbonden aan de Friezen. De 55-jarige coach kende als speler zijn beste jaren in De Kuip, waar hij tussen 1996 en 2004 actief was. Van Wonderen veroverde met Feyenoord de landstitel en tot ieders verrassing de UEFA Cup. Na zijn actieve loopbaan diende de voormalig verdediger deeen korte periode als scout.

Rogier Meijer

De huidige Feyenoord-staf heeft Rogier Meijer hoog zitten, zo wist hette melden. In een analyse wordt de huidige coach van NEC genoemd als een mogelijke opvolger van Slot. "De man die zondag in de bekerfinale nog de tegenstander coachte, wordt door de technische staf van het huidige Feyenoord gezien als één van de meest tactisch geschoolde trainers in de Eredivisie. Iemand ook die in staat is om wedstrijden naar zijn hand te zetten”, zo schreef het. Meijer kende een stroeve seizoensstart met NEC, maar haalde desondanks de bekerfinale en staat zesde met zijn ploeg.

Dick Schreuder

Mikos Gouka van hetschuift Dick Schreuder naar voren. "Hij laat, samen met zijn rechterhand Johan Plat, goed werk zien bij het Spaanse CD Castellón, waarmee ze op het punt staan te promoveren en nog tot medio 2027 onder contract staan. Schreuder hanteert weliswaar een compleet ander systeem dan Slot, maar doet dat wel op een aanvallende wijze. Maar of Schreuder zijn project in Spanje al na een jaar wil loslaten?", vraagt de journalist zich af. Schreuder werkte eerder in Nederland bij Vitesse en PEC Zwolle en is tevens in beeld bij Heerenveen.

Pepijn Lijnders

Pepijn Lijnders is solidair aan Klopp en vertrekt eveneens bij Liverpool. Te Kloese kan de pas 41-jarige trainer dus bellen voor een verkennend gesprek. De rechterhand van de Duitse manager heeft echter weinig ervaring als hoofdcoach in de Eredivisie. Lijnders werd begin 2018 aangesteld door NEC, maar vertrok na een teleurstellend halfjaar alweer uit Nijmegen. De voormalig jeugdtrainer van FC Porto en PSV koos er toen voor om terug te keren in de dug-out van Liverpool, waarmee hij in 2020 de eerste landstitel in 30 jaar tijd veroverde.

Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst begon en eindigde zijn actieve carrière bij Feyenoord en keerde later terug als trainer. Eerst als opvolger van Fred Rutten en later als permanente hoofdcoach. Van Bronckhorst kende een moeilijke start als oefenmeester in De Kuip en had zelfs even de hulp nodig van de doorgewinterde Dick Advocaat. Het kwam uiteindelijk goed, want Feyenoord veroverde onder zijn leiding voor het eerst in bijna 20 jaar het kampioenschap. Van Bronckhorst kende later korte dienstverbanden bij Guangzhou R&F en Rangers en is al bijna anderhalf jaar clubloos.

Pascal Jansen

Pascal Jansen deed het een aantal jaren zeer behoorlijk bij AZ, dat hem na een serie teleurstellende resultaten echter ontsloeg. De bescheiden trainer wil snel weer ergens aan de slag en werd al een aantal keer gespot in de Johan Cruijff ArenA bij thuiswedstrijden van Ajax. De grote droom van de in Londen geboren Jansen is het managen van een club in de Premier League. Hij was al eerder werkzaam in Rotterdam: bij Sparta als hoofd opleidingen en assistent-trainer. Jansen was als opleider ook enige tijd verbonden aan PSV.

Albert Stuivenberg

Albert Stuivenberg kent Feyenoord maar al te goed. Hij werkte namelijk maar liefst dertien jaar voor de Rotterdamse club, als assistent-trainer en hoofd opleidingen. De geboren Rotterdammer verdiende zijn sporen nadien voornamelijk in het buitenland. Stuivenberg werkte onder meer bij KRC Genk, Al-Jazira en Manchester United en is sinds medio 2019 in dienst van Arsenal. Als assistent van manager Mikel Arteta zijnna diverse magere jaren uitgegroeid tot een serieuze titelkandidaat.

Nuri Sahin

Nuri Sahin werd in het seizoen 2007/08 verhuurd aan Feyenoord en sloot dat jaar af met het winnen van de TOTO KNVB Beker. De gewezen middenvelder van Real Madrid en Liverpool is vooral bekend vanwege zijn periode bij Borussia Dortmund, waar hij tegenwoordig als assistent-trainer fungeert. Sahin vervult die functie sinds afgelopen december, samen met voormalig ploeggenoot Sven Bender. De Duitser met Turksewordt intern bij Dortmund gezien als een zeer belangrijke pion voor de toekomst. In de Duitse media is hij al regelmatig aangemerkt als toekomstig hoofdcoach van

Marino Pusic

Ook voor Marino Pusic is Feyenoord geen onbekend werkterrein. De huidige trainer van Shakhtar Donetsk fungeerde namelijk twee seizoenen lang als rechterhand van Slot. "Als ik zie waar we vandaan moesten komen, kunnen we met elkaar enorm trots zijn. We hebben een exceptionele prestatie neergezet. Iedereen binnen de club verdient complimenten, met name Arne Slot die als hoofdcoach leidinggevend is geweest", zei Pusic in januari tegen. Pusic, die ook bij Twente en NAC werkte, heeft Slot hoog zitten. "We hebben een ander karakter, maar vullen elkaar daarin aan. We hebben dezelfde voetbalvisie, dat is altijd prettig."

Jacob Neestrup

De pas 36-jarige Jacob Neestrup leverde eerder dit seizoen een knappe prestatie met FC Kopenhagen. De Deense topclub overleerfde een Champions League-poule met Manchester United, Bayern München en Galatasaray en moest zich pas gewonnen geven in de achtste finale tegen Manchester City. Neestrup is een jonge, leergierige trainer die voor altijd openstaat voor vernieuwingen in de voetballerij. Het is echter de vraag of Feyenoord deze zomer de gok aandurft met de voormalig jeugdinternational van Denemarken, die bij Kopenhagen nog ruim twee jaar vastligt.

Kjetil Knutsen

Kjetil Knutsen werd nog niet zolang geleden genoemd als nieuwe trainer van Ajax. Een dienstverband in Amsterdam werd desondanks nooit realiteit. Knutsen (55) levert al enkele jaren goed werk af bij FK Bodo/Glimt, dat eerder dit seizoen in de Conference League uitkwam tegen Ajax. De Amsterdammers balanceerden op de rand van uitschakeling en hadden alle moeite met de Noren, maar gingen toch door. Knutsen loodste Bodo/Glimt in 2020, 2021 en 2023 naar het kampioenschap in Noorwegen, de eerste drie landstitels in de clubgeschiedenis.

Bo Svensson

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Drievoudig Deens international Bo Svensson was tot november als trainer verbonden aan FSV Mainz 05. In de bijna drie jaar in Duitsland veranderdenvan een degradatiekandidaat in een kandidaat voor de Europese plekken in de Bundesliga. Svensson en Mainz kende echter een dramatisch begin van deze jaargang, met geen enkele zege in de eerste negen duels. Hierdoor werd de samenwerking in goed overleg opgezegd. De 44-jarige Deen zoekt sindsdien naar een nieuwe uitdaging in trainersland.