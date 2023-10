Opvolger van Messi en Ronaldo? ‘Hij heeft als enige door dat de troon vrij is’

Donderdag, 12 oktober 2023

Real Madrid-icoon Guti is onder de indruk van Jude Bellingham, zo laat de voormalig middenvelder blijken in radioshow El Chiringuito. De Koninklijke pikte de twintigjarige Engelsman deze zomer voor ruim 100 miljoen euro op bij Borussia Dortmund en dat blijkt een gouden zet. Guti stelt zelfs dat Bellingham momenteel beter bezig is dan een aantal van zijn befaamde generatiegenoten.

Bellingham speelde tot dusver 857 officiële speelminuten voor Real, verdeeld over 10 optredens in LaLiga en de Champions League. Daarin was de rechtspoot goed voor 10 doelpunten en 3 assists. Sinds de komst van Bellingham verloor Real enkel van stadgenoot Atlético Madrid (3-1), waardoor de Madrilenen bovenaan staan in LaLiga en Groep C van het miljardenbal.

Bellingham steelt de show in zijn eerste maanden bij Real Madrid.

In Estadio Santiago Bernabéu heeft men met Bellingham een nieuwe publiekslieveling. “Waarom de fans al zo van hem houden? Omdat hij echt graag wilde komen”, stelt Guti. “Hij speelt een paar ongelofelijke wedstrijden.”

Guti begrijpt niet waarom de naam van Bellingham minder vaak valt dan die van anderen. “Er wordt gepraat over de troon van Vinícius Júnior, Kylian Mbappé en Erling Haaland, maar Bellingham heeft als enige door dat de troon van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo vrij is. En hij gaat ervoor!”

Kranten lyrisch

Na de wedstrijd tegen Osasuna (4-0 winst) domineerde Bellingham de covers van de Spaanse sportkranten. De Engelsman was in zijn eerste acht competitieduels voor Real vaker trefzeker dan Ronaldo: acht om zeven. “ AS noemt Bellingham nu al de ‘Koning van LaLiga’, terwijl Marca het houdt op de sensatie van het Spaanse voetbal.

Trainer Carlo Ancelotti sprak na de zege op Osasuna uitgebreid over zijn pupil. “De manier waarop hij speelt laat ons vergeten dat hij pas twintig jaar oud is, zo volwassen. Hij heeft heel snel geleerd en is blij om hier te zijn. Jude heeft het naar zijn zin in Madrid, maar blijft met beide benen op de grond staan en is zeer professioneel”, aldus de Italiaanse oefenmeester tijdens een persconferentie.

Ancelotti denkt dat Bellingham nog veel meer in zijn mars heeft. “Ik denk dat hij op de juiste manier geniet van dit momentum. Jude weet dat momenteel alles goed gaat en op zijn plek valt, maar is zich er ook bewust van dat hij geen spits is die alle doelpunten maakt. Jude is een spelmaker en zijn prioriteit ligt niet bij het scoren van goals. Hij zal op den duur vooral van waarde zijn in een andere rol.”