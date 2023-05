Opvallend: uitzinnige Napoli-fans zingen over Feyenoord tijdens titelfeest

Vrijdag, 5 mei 2023 om 15:50 • Wessel Antes • Laatste update: 16:42

Waar Feyenoord nog even moet wachten op het vieren van de landstitel, barstte het kampioensfeest van Napoli donderdagavond al los in Napels. De kersverse Italiaanse kampioen had aan een 1-1 gelijkspel bij Udinese genoeg om het eerste kampioenschap in 33 jaar binnen te slepen. Het Twitteraccount van VoetbalUltras deelt vrijdagmiddag een even grappig als opmerkelijke video waarbij de fans van Napoli de naam van Feyenoord uitbundig zingen. ‘Napoli Feyenoord jalalalala’, wordt luidkeels meegezongen door meerdere supporters. Vermoedelijk heeft het nummer te maken met de rivaliteit die zowel Napoli als Feyenoord heeft met AS Roma.

Uitzinnige Napoli-supporters zingen tijdens het vieren van de landstitel: "Napoli Feyenoord jalalalalaaalaaa". pic.twitter.com/8BrWXW3eJI — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 5, 2023

De Rotterdammers trokken in een tweeluik met Roma, halverwege april, aan het kortste eind tijdens de kwartfinale van de Europa League (4-2 over twee wedstrijden). Een jaar eerder verloor Feyenoord al met 1-0 in de finale van de Conference League. Rondom de krachtmetingen tussen Roma en Feyenoord bleek al dat de Rotterdamse club niet populair is in de Italiaanse hoofdstad. Heel Rome hing vol met stickers met de tekst ‘Odio Rotterdam’, ofwel ‘Ik haat Rotterdam’. Dat alles heeft te maken met de ongeregeldheden in Rome, toen Feyenoord in 2015 op bezoek kwam.