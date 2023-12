Opvallend Talent v/d Maand in Eredivisie ‘had uitverkiezing ook niet verwacht'

Benjamin Tahirovic is enigszins verbaasd dat hij uitgeroepen is tot Talent van de Maand in de Eredivisie. De twintigjarige Ajacied was statisch gezien de beste speler onder de 21 jaar in december en mocht daarom onder meer een bokaal en een cheque voor de Ajax Foundation in ontvangst nemen. Toch denkt Tahirovic dat het zowel individueel als collectief de goede kant op gaat bij Ajax. "De nieuwe coach en staf gaf ons nieuwe inspiratie."

Waar Brian Brobbey de prijs voor Speler van de Maand in ontvangst mocht nemen, was de winnaar van de Talent van de Maand-verkiezing opvallender te noemen. Tahirovic is namelijk meer dan eens het mikpunt van spot onder analisten en voetbalvolgers.

Toch spraken de statistieken in het voordeel van de middenvelder: hij noteerde in december de meeste intercepties van alle Eredivisie-spelers (elf), gaf een assist en voorassist tegen PEC Zwolle (2-2) en had een passnauwkeurigheid van 90,9 procent: het hoogste aantal van alle middenvelders én aanvallers op het hoogste Nederlandse strijdtoneel.

Tahirovic vermoedt dat het iets te maken heeft met de komst van John van 't Schip. "Iedereen weet dat we het in het begin moeilijk hadden, maar de kwaliteit was er wel altijd", vertelt de Bosniër in gesprek met ESPN.

"De nieuwe coach en staf gaf ons nieuwe inspiratie. Er kwam nieuwe energie en een positievere instelling. Het resultaat was dat we van de laatste plaats naar de vijfde plek gingen."

Toch had Tahirovic zijn uitverkiezing niet verwacht. "Ik ben wel een beetje verbaasd. Ik begin nooit een wedstijd met het idee: ik wil de beste speler worden. Ik doe mijn werk, ik steun het team. Als je niet denkt aan die grote dingen, komen die vanzelf."

Van alle kritiek probeert hij zich tot slot niet te veel aan te trekken. "Als we ons druk maken over wat er op sociale media staat, heeft dat invloed op ons spel. Dat wil ik niet."

Sinds Tahirovic' komst deze zomer – Ajax betaalde zo'n acht miljoen euro aan AS Roma voor zijn diensten – kwam de zesvoudig Bosnisch international tot twintig duels voor de Amsterdammers. Daarin was hij goed voor één doelpunt en drie assists. Met zijn Talent van de Maand-verkiezing ontvangt Tahirovic tevens een cheque van 2500 euro voor de Ajax Foundation en een bedrag van 5000 euro ten behoeve van maatschappelijke projecten van de Johan Cruyff Foundation.

