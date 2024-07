Opvallend: Spaanse bondscoach Luis de la Fuente neemt Gavi als 27ste speler mee naar EK-finale tegen Engeland

Luis de la Fuente neemt Gavi zondag als 27ste speler mee naar de EK-finale tegen Engeland. Dat heeft de bondscoach van Spanje aangekondigd. De negentienjarige middenvelder van FC Barcelona maakte geen onderdeel uit van de EK-selectie omdat hij herstellende is van een kruisbandblessure.

“Gavi zal speler nummer 27 zijn. Hij is de hele dag bij ons”, kondigde De la Fuente aan op de voorbeschouwende persconferentie. Uiteraard zal en mag Gavi niet in actie komen in de finale, maar de voorbereidingen en een eventueel feest kan hij dus wel van dichtbij meemaken.

Gavi speelde al 27 interlands voor Spanje, maar moest het EK aan zich voorbij laten gaan nadat hij in november vorig jaar een kruisbandblessure opliep. Zaterdag deelde Barcelona nog een foto van het talent, waarop te zien is dat hij inmiddels weer aan het trainen is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Twee andere Spaanse spelers die niet in actie zullen komen in de EK-finale zijn Pedri en Ayoze Pérez. Beiden zijn geblesseerd. Een verschil met Gavi is echter dat zij wél onderdeel uitmaakten van de Spaanse EK-selectie.

Geschiedenis schrijven

Spanje en Engeland trappen zondagavond om 21:00 uur af in Berlijn. “We zijn de twee beste teams en daarom staan we in de EK-finale. Dit is een unieke kans om het EK te winnen. Onze spelers hebben veel finales gespeeld, maar bijna niemand heeft een EK-finale gespeeld. Je moet rustig blijven en ervan genieten”, aldus De la Fuente, die lovend sprak over zijn ploeg.

“Ze geven echt alles. Niemand heeft ze iets cadeau gegeven. Ze hebben het helemaal zelf verdiend. Dit team heeft een grote toekomst en het is geweldig om te zien dat de mensen in Spanje zo enthousiast zijn.”

“We kijken alleen naar onszelf. Als we niet ons niveau van de afgelopen duels halen, zullen we niet winnen. Ik heb alle respect voor Engeland. Het wordt heel close, maar we willen geschiedenis schrijven.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties