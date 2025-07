Opvallend: Simone Inzaghi gebruikt exact dezelfde metafoor als Francesco Farioli na zege op Manchester City

Simone Inzaghi zorgde maandagnacht voor een flinke verrassing door met Al-Hilal het Manchester City van Pep Guardiola uit te schakelen op het WK voor clubs. Opvallend genoeg koos Inzaghi precies dezelfde metafoor als Francesco Farioli, tijdens zijn tijd bij Ajax, om zijn spelers te motiveren.

Tijdens zijn tijd in Amsterdam stond Farioli bekend om zijn vermogen spelers voorafgaand aan cruciale duels zowel tactisch als mentaal optimaal voor te bereiden.

Remko Pasveer haalde een voorbeeld aan: “Onlangs lag op ieders plek een bouwvakkershelm, met de naam erop en de datum van de thuiswedstrijd tegen Union. Warriors, noemde Farioli ons. Soms doe je figuurlijk de helm op en ga je de strijd aan. Het stelt niets voor, maar iedereen zat tijdens die meeting met die helm op."

Voorafgaand aan de belangrijke kraker tegen PSV haalde Farioli een metafoor van stal. “Voor de wedstrijd zei ik tegen mijn spelers dat ze de Mount Everest moesten beklimmen zonder zuurstof.”

De Italiaan herhaalde deze woorden in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. “We moeten de Mount Everest beklimmen. Vandaag moeten we die beklimmen zonder zuurstof en schoenen."

Inzaghi sprak na afloop van de stunt tegen Manchester City gelijke woorden. “We moesten iets buitengewoons doen omdat we wisten hoe goed Manchester City is, we wisten dat we de Mount Everest zonder zuurstof moesten beklimmen”, liet de voormalig trainer van Inter weten.

Collega Guardiola was overwegend positief ondanks de nederlaag. “'Het is nog te vroeg om iets te zeggen, maar ik heb veel goede dingen gezien die ik in het verleden niet heb gezien', liet de Spanjaard weten.

“Vooral de manier waarop we er stonden, de relatie tussen de spelers. Het is triest dat we naar huis moeten, want ik had het gevoel dat we hier gelukkig waren. De trainingen waren erg goed. Het is jammer, want de sfeer zat er goed in”, blikt Guardiola terug.