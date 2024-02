Opvallend: Ronald Koeman op tribune bij hele andere wedstrijd dan PSV - Dortmund

Brentford-doelman Mark Flekken wist dinsdagavond onder toeziend oog van Ronald Koeman te excelleren tegen Manchester City (1-0 verlies). De bondscoach van het Nederlands elftal koos er verrassend genoeg voor om het Premier League-duel bij te wonen, terwijl er dezelfde avond ook vijf potentiële Oranje-kandidaten aan de aftrap van PSV - Borussia Dortmund verschenen.

Koeman was aandachtig toeschouwer in het Etihad Stadium van Manchester City. Nathan Aké, die zeker lijkt van een plek in de EK-selectie van de bondscoach, bleef tegen Brentford negentig minuten op de bank.

Mark Flekken across his two Premier League games vs. Man City: ? 21 saves ? 10 saves from inside the box ? 7.32 xGOT conceded ? 4 goals conceded ? 3.32 goals prevented And he even provided the assist for Brentford's only goal. ?? pic.twitter.com/oAzRYDTxFG — Squawka (@Squawka) February 20, 2024

Flekken verdedigde het doel bij de bezoekers en maakte andermaal een uitstekende indruk. Begin deze maand stonden Brentford en Manchester City ook al tegenover elkaar in de Premier League. The Bees verloren toen weliswaar met 1-3, maar Flekken hield zijn ploeg met enkele uitstekende reddingen lang op de been.

Twee weken later wist de tweevoudig international van Oranje onder toeziend oog van Koeman dus opnieuw te imponeren. Flekken verrichtte ditmaal negen reddingen en moest alleen capituleren bij een inzet van Erling Braut Haaland.

Met zijn uitstekende optreden tegen de regerend landskampioen van Engeland heeft de dertigjarige sluitpost zijn visitekaartje aan Koeman afgegeven. Flekken lijkt een serieuze kans te maken om eerste doelman van Oranje op het EK in Duitsland te worden.

De doelman zag concurrent Justin Bijlow (Feyenoord) onlangs opnieuw geblesseerd raken, terwijl Bart Verbruggen bij Brighton & Hove Albion geen onbetwiste nummer één is. Bovendien maakte de negen jaar jongere Verbruggen de afgelopen weken enkele slippertjes.

Internationals in Eindhoven

Koeman besloot dinsdag Flekken dus van dichtbij aan het werk te zien. Diezelfde avond kwamen er in Eindhoven tijdens het Champions League-duel van PSV met Borussia Dortmund ook vijf andere Oranje-kandidaten in actie: Ian Maatsen, Donyell Malen Joey Veerman, Jerdy Schouten en Jordan Teze. Volgens-journalist Maarten Wijffels was Erwin Koeman als assistent-trainer van zijn broer Ronald bij deze Champions League-wedstrijd aanwezig.