Opvallend: kleedkamer Man United keert zich massaal tegen één ploeggenoot

Zaterdag, 9 september 2023 om 16:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:09

Er heerst onrust in de kleedkamer van Manchester United, zo meldt ESPN. Spelers van de Engelse grootmacht hebben zich naar verluidt tegen Jadon Sancho gekeerd. De vleugelaanvaller kwam afgelopen zondag met een hard statement in reactie op manager Erik ten Hag. Sancho werd buiten de wedstrijdselectie gelaten tegen Arsenal (3-1 verlies) en kon zich totaal niet vinden in de verklaring van Ten Hag.

De actie van Sancho kan echter op weinig sympathie rekenen bij zijn ploeggenoten. ESPN meldt dat een groot deel van de selectie zich tegen de Engelse flankspeler heeft gekeerd en dat hij een flinke strijd tegemoet zal gaan om hen en Ten Hag weer voor zich te winnen. Ondanks de ferme aanpak van de in Haaksbergen geboren manager staan de spelers nog altijd aan zijn kant en vinden ze de reactie van Sancho ongepast.

Sancho werd afgelopen zondag door Ten Hag buiten de wedstrijdselectie gelaten voor de topper tegen Arsenal. "Op basis van prestaties op de training hebben we hem niet geselecteerd", verklaarde Ten Hag. "Bij Manchester United moet je elke dag het niveau halen. Daarom werd hij voor deze wedstrijd niet geselecteerd." Sancho was na afloop 'not amused' en plaatste een statement op Instagram. "Ik zal niet toestaan dat mensen dingen vertellen die compleet onwaar zijn."

Volgens The Guardian staat de clubleiding van Manchester United pal achter Ten Hag en riskeert Sancho een disciplinaire sanctie vanwege zijn actie. De aanvaller zal zijn Engelse avontuur ongetwijfeld heel anders hebben voorgesteld. Sancho kwam in 2021 voor liefst 85 miljoen euro over van Borussia Dortmund, maar heeft die torenhoge som nog niet kunnen terugbetalen. Ook wist hij de fans amper voor zich te winnen. De uitbarsting van afgelopen weekend zal zijn reputatie niet ten goede komen.