Opvallend: Ajacied dit seizoen nauwkeurigste passer op vijandelijke helft

Maandag, 9 oktober 2023 om 18:00 • Siep Engelen • Laatste update: 17:05

Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag werd speelronde 8 in de Eredivisie afgewerkt. Bovenaan de ranglijst wist de gehele top vier te winnen, onderaan zakte Ajax dieper weg in het moeras van de Eredivisie. Voetbalzone blikt terug op de speelronde in de Eredivisie van dit weekend en licht wekelijks de meest opvallende gebeurtenissen en statistieken uit.

Sparta 0-4 PSV

PSV boekte zondag zijn grootste overwinning op het Kasteel sinds 1999. De Eindhovenaren waren opnieuw oppermachtig en losten voor de zesde wedstrijd op rij tenminste twintig schoten. Nick Olij, die deze week voor het eerst werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, moest liefst vier keer vissen. De doelman pakte de laatste twee penalty’s, maar werd deze keer in de rebound toch verslagen door Luuk de Jong. PSV hield dit seizoen, ondanks de aanvallende speelwijze van de ploeg van Peter Bosz, al voor de zesde keer de nul.

Ajax 1-2 AZ

Ajax verloor zondag voor de derde keer op rij in de Eredivisie, de slechtste reeks sinds 1999. Toen werden er vier wedstrijden op rij verloren en eindigde Ajax uiteindelijk als zesde. De Amsterdammers traden tegen AZ aan met de op een na jongste gemiddelde basiself ooit in de Eredivisie (21 jaar en 312 dagen). Vangelis Pavlidis werd met zijn doelpunt de eerste AZ-speler ooit die acht wedstrijden op rij wist te scoren.

Fortuna Sittard 0-3 FC Twente

FC Twente wist tegen Fortuna Sittard de derde uitzege van het seizoen te boeken. Een uitstekende start voor de Tukkers, die vorig seizoen pas in speelronde 25 de derde uitoverwinning wisten te behalen. Manfred Ugalde maakte zijn eerste doelpunt van dit seizoen, hiervoor had de spits van Twente negentien doelpogingen nodig.

PEC Zwolle 0-2 Feyenoord

Door twee doelpunten van topscorer Santiago Gimenez won Feyenoord dit weekend het uitduel met PEC. De Mexicaan is de eerste speler met twaalf doelpunten in de eerste acht wedstrijden in de Eredivisie sinds Ruud van Nistelrooy in het seizoen 1999/00, die toen op vijftien stond na acht wedstrijden. Ook Yankuba Minteh viel op deze wedstrijd, hij maakte in 63 minuten maar liefst twaalf dribbels.

Vitesse 0-0 Excelsior

Vitesse speelde zaterdag in eigen huis doelpuntloos gelijk tegen Excelsior. Vitesse wist in de eerste vier thuiswedstrijden dit seizoen slechts één keer te scoren, dat was tegen koploper PSV. De laatste keer dat dit gebeurde was in het seizoen 1971/72, toen degradeerde de ploeg uit Arnhem. Excelsior is met dit gelijke spel nu al vier duels ongeslagen en staat op een knappe vijfde plaats in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles 4-0 Heracles Almelo

De Adelaarshorst blijkt steeds meer een onneembare vesting te worden voor bezoekers. Go Ahead Eagles boekte zaterdag de vijfde thuisoverwinning op rij, dit lukte de Deventenaren in de Eredivisie niet meer sinds 1984. Go Ahead had in deze wedstrijd een expected goals van 1,6, tegenover een expected goals van 1,5 voor Heracles. Desondanks wist Go Ahead de grootste overwinning op Heracles in de Eredivisie sinds 1965 te boeken.

SC Heerenveen 1-1 NEC

SC Heerenveen pakte zaterdag, na vijf nederlagen op rij, weer eens een punt. De ploeg van Kees van Wonderen gaf tegen NEC maar liefst dertig voorzetten, maar zijn dit seizoen het elftal waarbij de minste voorzetten ook daadwerkelijk aankomen (18,5%). Bas Dost was verantwoordelijk voor de 1-1 van NEC en wist tot nu toe in elk van zijn vier wedstrijden tegen Heerenveen te scoren.

Almere City 1-0 RKC Waalwijk

Almere City boekte dit weekend haar tweede overwinning op rij in de Eredivisie. RKC behoort tot de favoriete tegenstanders van Almere; van de laatste acht onderlinge ontmoetingen in alle competities won Almere er zeven. RKC kwam in Almere zwak voor de dag en leed maar liefst 203 keer balverlies, het hoogste aantal voor de club sinds februari 2022.

FC Volendam 1-0 FC Utrecht

Op vrijdag boekte FC Volendam haar eerste overwinning dit seizoen, waardoor nu alle Eredivisieploegen ten minste één wedstrijd hebben gewonnen. FC Utrecht werd hiermee de nieuwe hekkensluiter. Het verlies werd mede ingeleid door een hele vroege rode kaart voor Nick Viergever. Dit was zijn zevende rode kaart in de Eredivisie, een gedeeld record. In de tweede helft kreeg invaller Mats Seuntjens nog een enorme kans op de gelijkmaker, maar zijn inzet belandde van dichtbij op de paal. FC Utrecht raakte dit seizoen al zeven keer de paal of lat, het meeste van alle ploegen in de Eredivisie.

Uitgelicht

Joey Veerman is dit seizoen de absolute smaakmaker op het middenveld van PSV. De spelverdeler van PSV creëerde dit seizoen al 38 kansen voor zijn ploeggenoten en hij verstuurde 388 passes op de helft van de tegenstander. Geen enkele speler in de Eredivisie komt in de buurt van dit aantal. Ajacied Jorrel Hato heeft echter de hoogste passnauwkeurigheid op de helft van de tegenstander (alleen spelers met meer dan 200 passes meegerekend). Maar liefst 89% van zijn passes op de vijandelijke helft komt aan.

Ook Gernot Trauner is uitstekend begonnen aan het seizoen. De centrumverdediger van Feyenoord is een uiterst betrouwbare kracht onder Arne Slot en is dit seizoen zelfs aanvoerder. Trauner blinkt tot nu toe uit in het winnen van persoonlijke duels; de Oostenrijker won er daarvan maar liefst 78,1%.

Go Ahead Eagles is het seizoen uitstekend begonnen en staat op een zeer verdienstelijke zesde plaats in de Eredivisie. Dit is mede te danken aan doelman Jeffrey de Lange. De sluitpost van Go Ahead verrichtte tot nu toe de meeste reddingen van alle keepers in de Eredivisie (43).