Rustoptreden Shakira in Copa América-finale Argentinië - Colombia zorgt voor ophef

Vlak voor de Copa América-finale tussen Argentinië en Colombia houdt het aangekondigde optreden van Shakira de gemoederen bezig. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL heeft aangekondigd dat het optreden in de rust van het duel liefst twintig minuten zal duren, waar Nestor Lozano, bondscoach van Colombia, geen begrip voor kan opbrengen.

Lozano is lovend over Shakira zelf. De Colombiaanse is al decennialang een toonaangevende zangeres. “Ik hoop dat iedereen van de show zal genieten, zij is een geweldige artiest. Ik kwam er vandaag achter", vertelde Lozano vrijdag op de persconferentie.

Minder te spreken is Lozano over het besluit om het optreden twintig minuten te laten duren. Voordat het duel daadwerkelijk hervat kan worden, zijn er vermoedelijk al 25 minuten verstreken na het rustsignaal van de arbiter. “Het zou moeten zijn als bij iedere andere wedstrijd. Vijftien minuten, volgens de regels”, foetert Lozano.

“Als we na zestien minuten het veld op zouden komen, zouden we beboet worden. Nu is er een show en kunnen we pas na 20 of 25 minuten weer naar buiten. Het kan impact hebben op de spelers. Zij kunnen afkoelen en we weten wat die minuten aan herstel kunnen kosten in de kleedkamer.”

Eerder dit toernooi werd Marcelo Bielsa, de bondscoach van Uruguay, voor één duel geschorst. Zijn team kwam in de eerste twee groepswedstrijden een kleine twee minuten te laat het veld op. Omdat de CONMEBOL de bondscoach verantwoordelijk houdt in dit soort gevallen, moest Bielsa het laatste groepsduel aan zich voorbij laten gaan.

Colombia en Argentinië trappen maandagochtend om 02:00 uur (Nederlandse tijd) af in het Hard Rock Stadium in Miami. Colombia hoopt op zijn eerste Copa América eindzege sinds 2001. Een cruciale rol in de finale lijkt weggelegd voor James Rodríguez, die met één goal en zes assists in vijf duels een weergaloos toernooi speelt.

“James heeft een heel goed toernooi achter de rug”, weet Lozano. “We hebben het geluk dat het goed met hem gaat, dat hij het team op sleeptouw heeft genomen en dat het team hem heeft gesteund. Hij is ongetwijfeld één van de beste in de Copa.”

Lozano benadrukt dat James niet de enige Colombiaan is die een goed toernooi achter de rug heeft. “Als we geen goede prestaties hadden geleverd, zouden we hier niet zijn. Om Argentinië te verslaan moeten we de beste versie van onszelf zijn en die vermenigvuldigen.”